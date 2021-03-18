由於全球COVID-19疫苗接種進展快速，預計歐美夏季出遊旺季將恢復，市場對瓶裝級聚酯切片PET需求大幅增加；另外，在上游聚酯EG和PTA供應緊縮的影響下，市場行情也節節高漲，反映原料成本上漲和需求強勁預期，帶動PET報價連8周勁揚。

其中以美國國內PET價格漲勢較大，單周漲逾10%，東南亞現貨報價1075美元/公噸，較前一周上漲近3%，而東北亞地區周小漲0.5%，報價為1050美元/公噸。(商品行情網)

(時報資訊)