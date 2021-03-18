《商情》需求增溫 支撐瓶級PET報價續漲 14:492021/03/18 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於全球COVID-19疫苗接種進展快速，預計歐美夏季出遊旺季將恢復，市場對瓶裝級聚酯切片PET需求大幅增加；另外，在上游聚酯EG和PTA供應緊縮的影響下，市場行情也節節高漲，反映原料成本上漲和需求強勁預期，帶動PET報價連8周勁揚。 其中以美國國內PET價格漲勢較大，單周漲逾10%，東南亞現貨報價1075美元/公噸，較前一周上漲近3%，而東北亞地區周小漲0.5%，報價為1050美元/公噸。(商品行情網) 權證星光大道－兆豐證券 友達 面板報價續漲 《其他電子》啖蘋果＋攻電動車 鴻海高檔續揚 (時報資訊) #全球 #PET #公噸 #聚酯切片 #支撐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 資金浪潮搶三趨勢 永續、台股、股息 04:102021/03/18 投資理財 《電子零件》台燿單旺價揚 外資喊進、上看144元 12:162021/03/18 財經 熱門股－南帝 站穩均線量增價漲 04:102021/03/18 證券．權證 外資讚聲響 環球晶喊上千元 04:102021/03/18 證券．權證 《電腦設備》凌華Q1接單動能強 今年營運戰勝去年 16:482021/03/18 財經 《商情》出口增加 支撐馬來西亞棕櫚油走揚 10:002021/03/18 財經 被動元件需求大 國巨報價喊漲 三星電機誓言幹掉村田當一哥 16:162021/03/18 財經 台灣權王－題材威 技嘉、上緯權證歡呼 04:102021/03/18 證券．權證 加工絲漲 力麗力鵬Q1翻身 04:102021/03/18 證券．權證 《晨間解盤》外資偏空 高檔震盪(日盛投顧提供) 09:202021/03/18 財經 《盤後解析》Fed資金「熱」場 技術面重回多頭 14:322021/03/18 財經 財經熱門新聞 吃掉台灣？一度放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 「勤美之森」豪宅案地下水資源豐沛 願提供台積電中科廠備援取水 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》扯！壽險去年狂賺近2千億 僅一家發股息 - 財經 美債殖利率若飆升 標普警告亞洲2國影響最嚴重 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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