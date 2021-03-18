美國財政部長珍妮特·葉倫（Janet Yellen）自從她的確認聽證會和隨後的媒體露面以來就很清楚，拜登政府需要增加新的稅收收入。同時，她預告了實施財富稅的困難，這是民主黨的進步派所青睞的。

解決方案的一部分是改革公司稅率：不僅在美國，而且還遠遠超出了國界。

據《華盛頓郵報》的報導，葉倫正在與其他國家進行積極對話，以製定公司稅的全球最低稅率。

美國長期以來是一個例外，公司稅率為35％，而國際平均水平為24％，直到前總統川普2017年減稅將公司稅率降至21％。但是，即使那樣，也沒有阻止其他國家降低利率以吸引跨國公司。郵報指出，僅去年有九個國家降低了公司稅率。

葉倫的導師諾貝爾獎得主，經濟學家約瑟夫·斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）告訴《郵報》，如果她在這些談判中取得成功，那就「有點像《巴黎氣候協定》」。葉倫正在透過經濟合作暨發展組織（OECD）與140多個國際財政部長進行會談，各國正在協商全球稅收問題，特別是技術方面。

目前的目標是在經合組織內部就最低稅率達成不具約束力的共識，認為美國可以擺脫川普時代的21％，而不必擔心跨國公司會在其他地方以較低的稅率繳稅。

葉倫爭取實現全球最低稅率的背景是拜登政府當前尋求增加稅收的努力。拜登計劃在近三十年來首次大幅提高聯邦稅收。其中的一項提高公司稅，拜登提議將公司稅率提高到28％。

立場右傾稅務基金會發現，自1980年以來，「全球平均法定公司稅率一直在下降」，降幅最大的是2000年代初。根據稅務基金會的說法，「全球平均法定企業所得稅率」為23.85％。

正如《郵報》報導的那樣，如果這項複雜的措施取得成功，那麼對於葉倫和拜登的總統任期乃至整個世界來說都是巨大的成就。它還可以幫助支付2兆美元的基礎設施配套。

(中時新聞網)