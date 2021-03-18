牛群出沒地點，花蓮市中山路二段36巷道路附近，也是國福社區撒固兒步道旁，白天景況。（王志偉攝）

花蓮鄉鎮多次出現飼主未善盡責任，讓牛隻跑到路上甚至鐵道危及火車安全，未料就在市區國福撒固兒步道出現牛群逛大街，林先生16日下午駕車行經此處，突遭其中一隻黑色水牛衝撞，幸好當時已發現牛隻疑有攻擊前兆，閃避沒撞上，行車記錄器拍下牛隻作勢攻擊畫面，相當嚇人。花蓮市公所會同縣府動植物防疫所前往了解，已告誡並要求牛主人將牛帶走綁牢，否則重罰。

心有餘悸的林先生說，當時開車要往慈濟醫院，車上載著一名同事，但行經國福中山路二段36巷道路時，也是國福社區撒固兒步道旁，突然發現路旁草地的一頭黑色水牛，腳踏著泥土眼神直盯人車，似有攻擊前兆，他立即左閃超車閃避，而牛隻果真發動衝撞，並再次攻擊車子的舉動。

林先生說，他的車子顏色是黑色，當時也沒有開大燈或按鳴喇叭等驚擾牛群的舉動，不解牛隻位還攻擊他，為何當地有牛群出現也未繫繩，讓人不解。於是把這段驚嚇歷程，透過行車記錄器影片上字說明，也反應給花蓮市公所，

牛隻出沒的現場，就在撤奇拉雅族的祭祀場，草地還有不少牛糞，而附近的居民說，牛隻時常跑出來，而且會跑到馬路上很危險，但之前沒有聽過牛隻攻擊人車的事，不過在祭祀場放牧真的很不好。

花蓮市公所農發課長洪國山說，經會同縣府動防所人員前往現地了解，找到牛隻飼主，發現原來是已有7、80高齡，而且最近生病而未割牧草前往餵牛，牛隻因飢餓而跨區覓食，因而發生攻擊車輛的情況。

洪國山說，已經告誡及要求飼主將牛隻帶走，同時要求務必要綁牢，若真的無法管理也要將牛隻出售，避免牛群無法伺養及照顧，而國福花海區二側綠地皆不能放牧，若違反規定可依公園法和畜牧法來開罰。

(中時 )