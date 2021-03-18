針對蔡英文總統在民進黨台北市黨部黨務座談時表示，如果用國民黨的方式，台灣會變成第二個香港。國民黨今天發聲明回應表示，蔡總統沒有總統應有的高度，也忘了團結國人，只記得服務民進黨一黨之私，希望蔡總統節制言行、專心國政，「如果不想團結台灣，也不要撕裂台灣。」

國民黨指出，黨主席江啟臣早已基於憲法，對中共當局在香港的做法表示遺憾，並再次呼籲北京當局，確保香港的自由、民主化、「港人治港」，才能得到香港的民心。

國民黨表示，蔡總統的說法自相矛盾，一方面說「反對一國兩制是朝野共識」，另一方面又說「用國民黨方式台灣會變成香港」。既然蔡總統肯定國民黨反對一國兩制，用國民黨治國、維穩兩岸的方式，怎會讓台灣變成香港？

國民黨強調，前次國民黨執政時期，我國可以有意義參與國際組織，邦交國維持在22國；蔡總統執政五年，我國無法再出席世界衛生大會，邦交國掉到15國。國民黨執政時期有效維持主權，民進黨執政時期逐漸的被「去主權化」。再這樣惡化下去，台灣才可能變成香港。

國民黨也強調，蔡總統如果不想團結台灣，也不要撕裂台灣；蔡總統如果只想為民進黨服務，忘了該為台灣全體服務，就愧對就職誓詞。國民黨已多次提醒蔡總統，這次仍不厭其煩地再次提醒，不要因為民進黨政府面臨數個公投的挑戰，就常用抹紅國民黨的老套路以轉移焦點，國民黨就是捍衛中華民國的政黨，就是保衛台澎金馬又維持兩岸和平的政黨。

(中時 )