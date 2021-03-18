股票上漲，反而受害。新光金控2020年增資子公司新光人壽，高達133億元，原本預期資本適足率（RBC）可拉高13個百分點，但最後因為股價大漲，風險資產增加，直接抵消100多億元的增資效果，影響約13個百分點，加上增加國內債券ETF投資及利率影響各3個百分點，最終新壽RBC只增加2個百分點，落在212.6％。

新光金控2020年合併稅後獲利144.6億元，比前年減少27.3％，主要是子公司新光人壽去年避險成本較高，年化2.28％，稅後獲利70.2億元，年減43.6％；新光金去年每股稅後獲利（EPS）為1.12元，合併股東權益達2,415.8億元，每股淨值18.12元。

投資規模已逾3.14兆元的新壽，2020年全年投資報酬率3.69％，投報率最高是國內股債，年化報酬率達6.1％，因為處份債券及降息，新壽去年避險前經常性收益率（recurring yield）由前年的4.1％，降到3.65％。

新光金副總李超儒表示，由於長年期美債利率已上揚，預估2021年經常性收益率可以回穩；同時新壽已成立不動產活化小組，今年度租金收益有望看到50億元，有助強化不動產公允價值的評價，與提升新光人壽淨值。

2021年新壽強化投資報酬率有三大策略，一是將布局國內外債券，拉高經常性收益率，二是加碼趨勢向上且獲利成長的績優股，三是投資優質不動產。

(工商 )