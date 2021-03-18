元太（8069）公布2020年第四季財報，合併營收為42.6億元，單季稅後淨利10.1億元，單季稅後每股盈餘0.89元。2020全年合併營收153.6億元，創下近七年新高，合併稅後淨利36.0億元，稅後每股盈餘為3.18元。

2020年全球受新冠肺炎疫情影響，全球經濟與供應鏈面臨嚴峻衝擊與挑戰，元太謹慎因應並積極超前佈署，於疫情之中仍穩健發展並創下營運佳績，營業利益相較2019年大幅攀升達230％，主要因為在電子書閱讀器、電子紙筆記本、電子紙貨架標籤，及電子紙看板等應用的市場強勁需求，公司並有效管理成本費用所致。股東權益報酬率亦逐年穩定提升至11.6％。2020年的營運業務受惠於新冠疫情造就的宅經濟效應及遠距教學，帶動電子書閱讀器與電子紙筆記本等兩項業務成長，其成長動能將持續延續至2021年。而受疫情影響導致賣場可運用人力顯著減少，加速零售業者導入電子紙貨架標籤（ESL）系統，以達到大幅減少門市人力，強化線上線下同步變更價格的趨勢，因此，即使在疫情可能趨緩的情況下，電子紙貨架標籤市場成長依舊強勁。

在電子紙產品技術方面，彩色及大尺寸為應用發展主軸。元太推出彩色技術包括，應用在電子紙標籤的E Ink Spectra黑白紅及黑白黃三色電子紙；E Ink Gallery Palette全彩電子紙；E Ink Gallery應用於電子紙廣告看板；彩色印刷電子紙E Ink Kaleido則應用在彩色電子書閱讀器及筆記本，十分受到客戶青睞。最新一代彩色印刷電子紙（E Ink Kaleido Plus，又名New Kaleido）的字體顯示更清晰、色彩表現更鮮明，除較上一代以三倍的色域創建了更多飽和圖像外，更採用新一代電子薄膜讓翻頁速度更快並具備有播放動畫與影片的能力，滿足數位教科書與繪本之需求。E Ink Kaleido Plus已於3月上旬宣布量產出貨，品牌客戶亦分別推出7.8吋彩色電子書閱讀器及彩色電子紙筆記本。展望2021年，元太將積極進行電子紙擴產計畫。

2020年底公司宣布於新竹廠擴增2條電子紙薄膜產線之後，日前董事會通過於新竹廠再擴充第3條及第4條（H3&H4）生產產能，以因應未來市場持續成長的需求。同時，元太持續強化電子紙生態夥伴的合作，協同驅動IC、TFT、模組及系統合作夥伴共同擴大市場，更將結合合作夥伴在其專精領域的開發能力與客戶資源，攜手拓展電子紙智慧零售、醫療、穿戴、物流與交通等，各項智慧場域的新應用，共創營運獲利。

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