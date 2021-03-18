純網銀將來銀行再投人事震撼彈！遲遲未能取得營業執照的將來銀行，18日再驚傳人事異動，繼保險大將莊瑞德離職後，將來銀行總經理劉奕成本週也閃辭，消息人士透露，將來銀行18日下午召開臨時董事會，討論此一人事案。劉奕成則表示，沒有評論。

消息人士指出，劉奕成雖辭去總經理一職，但仍會以「全聯法人代表」身分繼續擔任董事。據了解，未來將來銀行高階主管將回歸董事長由最大股東中華電信主導的模式運作。

樂天銀行已開業月餘、連線銀行LINE Bank也將在19日與存保簽約，「國家隊」將來銀行目前開業進度居三家純網銀之末，遲遲未能取得營業執照，2021年2月底，籌備處核心成員、保險大將莊瑞德率先辭職，跳槽至和泰產險，沒想到不到一個月，又再度驚傳高層走人，連總經理劉奕成也請辭。

面對進度落後，將來銀行高層承受極大壓力，劉奕成近二日在臉書上也頻發「高血壓」發作，隱隱透露著辭意。不過，將來銀行先前強調，將來銀行的籌備期，是三家純網銀中最短的，比另外二家晚了近一年的時間。面對外傳開業卡關，將來銀行強調，一切都照進度進行，且針對金管會的疑慮都已補件。

執照遲未拿到、經營高層頻閃辭，令人憂心將來銀行是否還有未來。

對於總經理劉奕成先生因個人生涯規劃，正式向董事會提出請辭。將來銀行表示，劉奕成於2018年11月出任將來銀行籌備處執行長，並於2020年1月，將來銀行取得經濟部核准設立登記後任總經理一職。對於劉奕成先生之生涯規劃，將來銀行表示尊重與支持，也衷心感謝劉奕成於服務期間為公司貢獻心力。

(工商 )