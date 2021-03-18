內政部長徐國勇今日前往花蓮縣社會住宅「美崙安居」預定地勘查，並表示中央將在花蓮縣啟動興辦2處社會住宅，規劃總戶數548戶，由國家住宅及都市更新中心興建，落實蔡總統「居住正義」政策。

徐國勇表示，配合總統蔡英文「居住正義」政策，第一階段4萬戶社宅目標已經達成，第二階段將由中央主導再興建8萬戶，而且要遍及全國各直轄市、縣市轄區，2021年底中央就要在花蓮市興建花蓮縣第一處社會住宅-「美崙安居」，預計興建401戶。

徐國勇指出，目前花蓮縣已選定花蓮市2處社宅基地，規劃興建約548戶，預估總投入工程經費近27億元，由國家住宅及都市更新中心興建及負責後續的營運管理。第一處「美崙安居」社宅（民意段640地號）位於球崙一路及華泰街口，是利用財政部國有財產署所管有土地再予活化使用，統包工程招標作業預定於110年底前優先完成。社會住宅只租不賣，嘉惠青年、家庭及銀髮族，還有5％保留基層警消優先。

內政部表示，「美崙安居」是花蓮縣第1處興建的社會住宅，基地周邊包含復興國小、花蓮高工、球崙運動公園等設施，交通便利，對於就學、就業需要的在地或移居青年或家庭，提供一個良好居所，同時，也能為有電梯需求的銀髮族提供居住選項，另內政部正研議社宅周邊獨居老人，若將自有房屋包租代管，可優先搬入社宅的專案措施。

內政部108年4月3日已頒布「強化基層警察及消防同仁租屋協助措施」，新完工的社會住宅將保留3％至5％戶數給符合資格的基層警消人員優先承租，警民同居更安全。

徐國勇表示，內政部對於社會住宅的期待也不僅於此，除可提供住得起、住得好、住得到的居住選擇外，也希望補足周邊社區開放空間、停車及社福設施之不足，帶動整體住宅品質的提升。例如本基地公共空間將結合長照、托育等需求，規劃設置社區式長期照顧中心、托嬰中心以及親子館等，提供托老及家庭照顧者支持服務，讓社會住宅不僅只是住宅空間，更是社區服務資源。

內政部強調，在中央與地方一起努力下，第一階段直接興建社會住宅已達成4萬戶目標，接下來第二階段（2021～2024年）將持續與地方政府合作，衝刺直接興建8萬戶目標。

(工商 )