莎莎與TVBS招牌美食節目《食尚玩家》之間淵源頗深，她過去與浩角翔起、顏永烈等人在節目建立起深厚情誼，2018年該節目因電視台調整播出時間，對打莎莎另一個同時段的友台節目，她因而告假，後來《食尚》歷經型態調整，棚內主持不如預期，又回歸外景主持，莎莎去年也被重新找回當班底，不料近日本報接到讀者爆料，指莎莎將離開《食尚》，目前新主持人已開始加入錄影。

莎莎經紀人證實此事，她表示：「因為莎莎身體有點狀況，半年前開始流鼻血，所以暫時先離開，算是請長假，這部分都有跟《食尚》談過了，因為身體還是比較重要，而且她總共主持13年了，醫生建議她近期不要太勞累。」決定過程當然不捨，莎莎經過半年的煎熬，最終才決定，目前這個長假沒有確切時間表，「其他工作還是照常，只是外景先休息，因為每周都要錄製，醫生建議還是休息比較好，我們真的很不捨」。

據悉新任主持人已開始錄影，有傳聞將是陳零九與小賴等新生代偶像接班TVBS則表示，對此次莎莎的暫別感到十分不捨，大家都很珍惜共事的情感和共創的成績，但仍尊重莎莎的決定並給予最大祝福，未來不論什麼時候，TVBS的大門都為莎莎開啟，希望還有各種合作機會。

莎莎則覺得自己主持《食尚》最大的改變，是成為一個很會聊天的人：「不管跟哪個年齡層我都可以跟他大聊特聊；每次遇到食尚鐵粉就像是老朋友好久不見一樣，每次聊天都可以聊一個小時起跳。」她感謝節目帶她看了世界，人生有許多回憶跟節目一起創造，覺得相當值得。談到節目搭檔哈孝遠及麥克斯，莎莎表示：「他們兩個是我的好兄弟也是好姐妹，他們也覺得我身體的狀況應該要休息一下，健康第一。」

(中時 )