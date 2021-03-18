台灣和帛琉旅遊泡泡確定成形，外界關注下一個泡泡會是哪國，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今透露，新加坡與我方的態度最積極，行政院長蘇貞昌也表示可逐步與相對安全國家研商。但旅遊業者分析，新加坡團費高、以往多屬於自由行市場，泡泡的效益不大，對方可能較重視商務旅客，先前外傳的日韓越等國，開放機會也不大，反而是紐西蘭境內乾淨，是有潛力的泡泡。

旅遊業者指出，新加坡無論是住宿、交通、餐食的消費都較高，疫情前的4天3夜團可能就要3、4萬元，且國家面積小，旅客多喜歡自由行，團客比例極少，開放旅遊泡泡團費還有可能向帛琉一樣翻倍，消費者意願應該不高。

業者分析，新加坡現在缺的是商務客，為吸引商務客還發展出獨特的模式，例如外國人士可以入住指定地點，並在指定場所隔著玻璃與新加坡人談生意，同時接受採檢。新加坡去年12月對台灣單方面優惠，入境免隔離，但成效有限，原因就卡在回台灣還是要居家檢疫14天，因此解除14天居檢限制，是雙邊談判的重點。

至於越南、日本、韓國等國，旅遊業者認為，日韓仍有疫情，短期內可能仍讓疫情指揮中心無法放心。越南與台灣則至少有過2次正式會面，但因越南國會5月下旬要改選，6月中旬結果出爐，因此7月前應不會有大動作，加上越南與柬埔寨、中國有很長的邊界，防疫會不會出現破口同樣讓我方擔心。

另有旅遊社點名紐西蘭，由於疫情爆發後也是早早鎖國，目前境內相對乾淨許多，過去也是台灣旅客評價很高的旅遊地區，現也被我國列入低風險國家，會是很有潛力的旅遊泡泡。

(中時 )