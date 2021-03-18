被稱為口罩國家隊的台灣精碳公司，涉嫌違法技轉台灣全球投顧公司（下稱全球公司），去年9月至11月生產未經衛福部許可的141萬片口罩，流入藥局、超市與網路，3個月內獲利1916萬元，台南地檢署18日將兩家公司共15人依照詐欺罪、藥事法與偽造文書等罪嫌起訴，其中3嫌擁有高學歷還犯罪，且避重就輕卸責，建請法官求處重刑。

全球公司負責人林姓男子去年8月從大陸購入3台口罩機與相關原料，選在精碳公司永康廠生產，並由精碳公司負責人劉姓男子技術指導，因精碳公司遭衛生局稽查，林男後來將生產處轉移歸仁區一處地下工廠，並向劉男購買精碳公司的包裝盒，魚目混珠以精碳公司名義的口罩賣出，流入藥局、超市與網路。

林男的歸仁廠房去年9月底遭查獲，他再轉至仁德區設廠繼續製造。去年9月底衛服部要求醫用口罩須有「MD」鋼印，林男仍有辦法透過關係取得鋼印模具，繼續製造口罩佯裝合法醫用口罩。

劉男去年10月不願再出售包裝盒給林男，林男仍在去年11月時，製造劉男精碳公司的貼紙，貼在自己的包裝盒上，繼續以精碳公司名義賣口罩。

林男還在去年10月時，將一批4萬片瑕疵口罩捐贈給高雄某家育幼院，甚至打算送給公家機關。

台南地檢署痛斥林男、劉男與陳男3人都是研究所、大學等高知識分子，卻利益薰心濫用口罩國家隊名稱，向消費者兜售私設產線的口罩，罔顧人民健康而中飽私囊，棄忠信2字為敝屣。

南檢表示，林男、劉男與陳男3人犯後還掩飾卸責，說詞反覆狡詐，建請法官求處重刑，其中全球公司營運長胡姓女子翔實陳述，建請從輕量刑，其餘員工則建請量處適當之刑。

(中時 )