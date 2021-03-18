泰國警方在南部博他倫府，查獲一批榴槤糕罐內夾藏9.65公斤海洛因。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方在包裹6只女用提包內，查獲夾藏17包海洛因，並查扣槍彈、現金等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局國際科去年5月接獲柬埔寨通報，在該國攔截到一個寄往台灣的包裹中，夾藏了5公斤的海洛因，收件人是一名外籍人士，警方遂展開調查，並與泰國警方交換情資合作追查。

警方調查，56歲英籍男子Garrett，去年2月以觀光名義免簽來台，他就是從柬埔寨寄送的毒包裹收件人，遂報請高雄地檢署檢察官王朝弘指揮偵辦。

去年10月18日，台泰警方在泰國南部博他倫府，查獲一批榴槤糕罐內夾藏9.65公斤海洛因，企圖空運走私來台，發現收件人又是在高雄市前鎮區租屋居住的Garrett。他因疫情影響，得以受惠延長居留期限，但竟為貪圖高報酬鋌而走險，利用歐洲人士在台較不易受矚目為掩護，持續協助毒品走私集團接貨。

專案小組經長期跟監，發現Garrett於去年11月14日收到國際包裹後，立即前往高鐵左營站購買前往彰化的車票，專案小組與彰化田中分局共同前往高鐵彰化站部署查緝，於G嫌交易該包裹時，成功逮捕前來收貨的黃、詹兩名男子，在包裹6只女用提包內，查獲夾藏海洛因17包，共計2.14公斤，黃嫌並因為緊張，不慎從腰間掉落一把克拉克手槍、子彈6發，當場遭警方活逮，並扣得欲交給G嫌的10萬元酬勞。

警方將3嫌移送地檢署偵辦後，檢察官聲押3人獲准，並在本月11日偵查終結，將3嫌依毒品罪嫌起訴。

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(中時 )