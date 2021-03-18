行政院同意促轉會再次延任，國民黨文傳會副主委黃子哲指出，政院說法表面上冠冕堂皇，聲稱是因為轉型正義尚未完成，實則恐怕與明年選舉有關，甚至是劍指立委蔣萬安。對曾說「藻礁永存」的蔡英文總統而言，最諷刺的是，如今看來永存的，是「促轉會」而非「藻礁」！

黃子哲說，促轉會去年已＋1延任一年，即將於今年5月屆滿，日前行政院長蘇貞昌也公開定調，會支持延長以持續落實執行轉型正義。換言之，促轉會再次＋1，又要花納稅人將近1.7億元。無怪乎連民間真促會都在問，這個任務性階段機關是要打算搞成「萬年促轉會」嗎？

他說，政府要好好的推動轉型正義工作，也無不可。但促轉會迄今做不出什麼成績，還惡行劣跡斑斑，過去副主委張天欽便密謀把促轉會當東廠，要在2018年選戰中，對付當時的國民黨新北市長候選人侯友宜。所幸被媒體揭露後，才未能得逞，但自此促轉會的正當性與公信力早已蕩然無存。

黃子哲說，很快的，明年又九合一大選又將至，民進黨近來在萊豬、藻礁、鳳梨、中天、甚至王定宇緋聞等風波，四處失火，連踩在韓國瑜罷免的屍體往上爬的高雄市長陳其邁，執政成績都吊車尾。加上公投案的政治效應，2022年的選舉，民進黨選情頗為堪慮。

他說，而此時正是促轉會承先啟後，大展身手的好時機。更重要的是，國民黨的政治明星蔣萬安，很有可能成為台北市長候選人，而他「蔣家後代」的身分，也正是促轉會到時候最容易借題發揮、趁機作亂的好機會，好讓民進黨藉以扭轉選情。

黃子哲強調，很遺憾的，促轉會始終在走清算鬥爭而非和解共生的路線，這樣的路並無法帶給台灣真正的「轉型」與「正義」。事實上，國外的轉型正義機構多為任務性的短暫存在，而反觀民進黨的把持的促轉會，卻可能為了選舉而永無止境的＋1。對蔡英文總統而言，最諷刺的是，如今看來是「促轉會」，而非「藻礁」可以永存了!

(中時 )