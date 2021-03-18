王品集團創辦人戴勝益（左），親自前往書展開幕，除當場致贈獎學金紅包鼓勵表演自彈自唱的同學，也分享多年經營王品集團的心得。（黃立杰攝）

益品書屋首次進入擁有台灣咖啡產量最多的南投縣國姓鄉，戮力將閱讀結合在地資源與特色，讓學童有更豐富多元的未來，亦推廣在地閱讀。益品書屋以「餐飲，翻轉孩子的未來」為主題，將400本餐飲精裝書，導入具教學特色的國姓國中，舉辦為期4周的主題書展，看書採免費實名制，且晚間亦有部分時段開放。

王品集團創辦人戴勝益親自前往書展開幕，除了當場致贈獎學金紅包鼓勵表演自彈自唱的同學，也分享多年經營王品集團的心得，他說，他堅持不削價只賣實惠的百元咖啡，讓客人得到更多的加值服務；創業者一定要體認7家以上才是事業（連鎖店）的基礎規模；更要做別人不敢做的事，包括自我挑戰向百位以上名人要求交換名片，更要學習力行欣賞前輩成名、企業家成功之前的作為；此外，他自己也嚴守不交際應酬的原則，將時間都花在他最愛的餐飲和閱讀。

國姓國中校長林家如強調，每個孩子都是一顆鑽石，將他們雕琢拋光後，必會綻放耀眼的光芒。國姓國中將在地產業咖啡帶入學校課程，藉著課程培養學生在地認同及多元興趣，為學生將來進入職場預做準備。

益品書屋提供精選世界各國的400本餐飲精裝書，充實這場為期一個月的主題書展，讓偏鄉孩子也能藉由餐飲，翻轉自己的未來。國姓國中配合書展活動，提供學生一展長才的舞台，現場秀出沖泡咖啡的功夫，及製作烘焙糕點的才藝，免費供參觀者品嘗。邀請所有民眾，即日起到4月14日，一起前往國姓鄉享受閱讀的美好。

(中時 )