盧廣仲今(18日)出席台中「2021不老騎士為愛千里」啟程記者會，帶領28位平均72歲的長輩，從台中騎到彰化彰化巫家捏麵館，1小時騎了32公里，他說，有八九年沒有騎這麼久機車了，讓他回想以前讀大學時，跟同學從淡水騎去新竹玩的回憶，今天覺得現場長輩就像同學一樣，而長輩們將繼續往南，以10天時間逆時針完成1,180公里的環島旅程。

盧廣仲向來熱心公益，今擔任弘道老人福利基金會公益大使，他說，今年的不老騎士不只是長輩的追夢之旅，更結合獨居弱勢長輩的餐食募款，是相當有意義的活動，自己今天可以陪著長輩騎一段路真的很開心，自己因為忙於工作已經有一段時間沒騎車了，真的很期待，他還笑說：「我應該還記得怎麼騎！」

盧廣仲說，夢想是一輩子都可以擁有的，他想像有一天自己七老八十時，也不希望自己受限於身體或年齡等條件限制，有夢就去完成，有想法就去做，尤其現在弘道又提供一個很好的管到，讓老人家更容易找到夥伴一起去圓夢，所以鼓勵大家有機會可以一起來參與。

他也提到自己跟爺爺的感情很好，爺爺83歲的時候也曾經跟幾個朋友單車環島，所以，他很開心有機會鼓勵這些勇敢又熱血的長輩追夢，而他目前最大的夢想就是希望今年可以順利完成新專輯。

盧廣仲今擔任「2021不老騎士為愛千里」公益大使。（弘道老人福利基金會提供）

盧廣仲今早與不老騎士從台中騎到彰化。（弘道老人福利基金會提供）

盧廣仲今早與不老騎士從台中騎到彰化。（弘道老人福利基金會提供）

(中時 )