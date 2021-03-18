台中市民政局18日統計到中午為止，已有35人改「鮭魚」名，午餐時間福科店湧入大批消費者，其中有3名男大生都改鮭魚名，帶了班上同學共18人來大啖壽司，其中改19字「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」的黃姓男大生說，2天來已來吃8次，保持每兩小時來吃一次，但一旁同學爆料，「他媽媽小時候已幫他過名」，「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」同學雙手一攤說，如果改不回來就繼續用這個名字。

台灣掀起改「鮭魚」名字風潮，中午在這家以與「鮭魚」同名吃壽司免費的福科店，不到午餐時間，客人就到店裡滿到店外，還吸引來自日本的YouTuber來做節目，當場訪問吃日本壽司的心情，大學生的這兩天流行對話說「你今天吃壽司了嗎？」

由於改名規費不到百元，全台很多民眾紛以改名符合「吃免驚」的資格，台中戶政事務所受理改名的名字包括，「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」、「無情爆吃鮭魚流氓」、「鮭魚全部都給我端上來」、「鮭魚丼飯」、「帥鮭魚」、「宇智波鮭魚」、「鮭魚肚」、「鮭魚主席」、「覺得鮭魚湯豪豪喝」、「高價鮭魚」、「鮭魚這個名字是為了壽司郎改的」。

此外，有「宇智波鮭魚」、「鮭魚吃到爽消極青年建築師共產思密達」、「台中積極青年鮭魚吃到飽建築師獨裁思密達」、「鮭魚之夢」、「x燒黃金頂級帕馬森起司鮭魚智波鼬想吃炙燒鮑魚智波佐助」、「x金頂級帕馬森起司洪燒鮭魚智波佐助想吃炙燒鮑魚智波鼬」、「花鉤吻鮭魚」、「x魽鮭魚不沾醬油只沾哇沙米吃才是王道」、「鮭魚親相山共海」、「帥鮭魚王」、「神秘鮭魚」、「鮭鮑魚俊凱敏和明山朱馬金泰爾」等計35人。

壽司店祭出與鮭魚同名免費，台中市民政局18日統計到中午為止，已有35人改「鮭魚」名。（盧金足攝）

今日中午福科店有一改名「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」的本尊，出現在福科店，與另外五名同學一起來用餐，這名男大生說，媽媽知道他改名為「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」，還向他表示「也要帶媽媽來吃」。

「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」說，他前天就改名了，全班共有3人改鮭魚，大家呼朋引伴，每次吃的金額都3、4000元，而且活動只有兩天，他是採每兩小時來吃一次的節奏，「吃夠本」。

但一旁同學表示，他媽媽說小時候幫他已改名過一次，不知是玩笑話是真的，要回去問清楚，由於改名只有三次機會，若媽媽曾使用過改名機會，恐將錯失改回原名的機會，他則輕鬆回應，如果真的改不回來，就繼續用「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」名字沒關係。

另名男大生說，第一天改名大吃一頓後，昨天下午就要改回原名了，大呼「值回票價」，今天再受邀與改名的同學來陪吃。

台中市民政局長吳世瑋指出，依姓名條例第9條第6款規定字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因可申請改名，但以三次為限。

但由於字義粗俗不雅或有特殊原因並無統一裁量的標準，因此只要民眾提出申請，戶政事務所皆會受理，但如果僅是為免費吃壽司活動而改名，改名之前先三思而行，避免失去未來改名的機會。

(中時 )