國防部在最新版的四年期國防總檢討報告中，說明中共對臺5種侵擾手段。報告指出，中共近年整體國力提升軍力快速增長，對臺策略與手段愈趨多元，除認知戰、資訊戰外，並以各種軍事侵優行動試探我預警能力與應處作為，持續對我軍事威懾與施壓。

中共侵擾手段包括：

(一)各型機侵入我防空識別區。中共藉各型機(含無人機)常態化侵入我西南防空識別區活動，企圖強化其監偵力度，測試及疲擾我空防警戒應處，壓縮我預警反應時間及活動空域，威脅臺海空防安全。

(二)海、空軍遠海長航訓練。中共海、空軍編組遠海訓練編隊，於我周邊及西太平洋等海空域從事聯戰訓練，強化其海上機動整補、空中加油、指揮鏈路與聯戰效能。

(三)海軍航艦跨區航訓。中共海軍航艦編隊經臺海周邊駛往西太平洋海域從事跨區航訓，加強航艦長時海上部署與艦載機全天候作戰能力，建立其區域拒戰，並對我構成威脅。

(四)船艦於我周邊海域活動。中共派艦艇於當面加強巡弋活動，並運用情報船與海調船在臺灣周邊海域進行情蒐及水文、海底地形調查，強化戰場經營，提升制海作戰能力。

(五)具威懾意涵之軍事作為。共軍藉打造仿臺設施戰術訓練基地、劃設禁航區實施聯合登陸軍事演習等各類模擬攻臺演練，提升對臺實戰化訓練與軍事威懾力度。

這是蔡政府第二本的「四年期國防總檢討報告」(QDR)。國軍戰略為「防衛固守，重層嚇阻」，並未如外傳考慮調整。

國防部在第一本QDR，說明面對兩岸軍力持續失衡，中國兵力對臺已具備從東西岸同時進攻擊能量，於是將行之多年的「防衛固守，有效嚇阻」戰略指導，調整為「防衛固守，重層嚇阻」。

(中時 )