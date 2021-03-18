諸慶恩冤案 高檢今將再審聲請卷證送高院 15:192021/03/18 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法務部(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對富商翁茂鍾與司法人員不當交往，衍生的「諸慶恩偽造存定單」冤案，台灣高檢署認為有再審事由，18日將再審聲請書及相關卷證併送高等法院。 高檢署表示，高檢署除先前記者會的4項再審事證外，16日取得前百利達銀行資產負債管理部職員證詞，發現諸慶恩被訴涉犯偽造文書之系爭交易單(Deal Ticket)填寫流程等事實，屬於再審之新證據。 涉嫌浮報助理費 高市議長曾麗燕遭檢調約談 諸慶恩冤案再審 高檢署指派陳佳秀蒞庭爭平反 (中時 ) #再審 #諸慶恩 #卷證 #高檢署 #冤案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 輔導員強拍8童裸照 還要家人滅證 04:102021/03/17 地方新聞 羈押350天 張綱維湊足錢重獲自由 04:102021/03/18 社會新聞 諸慶恩冤案 高檢署提再審討公道 04:102021/03/16 社會新聞 台帛旅遊泡泡出現確診怎麼辦 陳時中曝檢疫SOP 14:402021/03/17 生活 國安局女職員弄丟2份機密文件 「恐不利友好國家」 判決曝光 07:412021/03/18 社會 每周6天派出報到太累人 何壽川有意見 13:312021/03/16 社會 又見雙標 魏揚無罪 庶民噴漆NCC被辦到底 04:102021/03/18 政治要聞 車撞連續壁 像刀直接砍進去 04:102021/03/18 社會新聞 童書業務17年 周碧蓮轉職永慶房屋再創人生巔峰 14:412021/03/17 財經 男相中高聎豐胸酒店妹上摩鐵 驚見她「烏龜翹」嚇逃 18:362021/03/17 社會 最快下周一 醫護開打AZ疫苗 04:102021/03/18 焦點要聞 社會熱門新聞 獨／台中獨居男陳屍家中一個月 命案清理師爆警察破門狂嘔吐 - 社會 當場抄出十餘萬現金 屏東刑大偵二隊長收賄被逮 - 社會 花蓮七星潭人氣犬「總裁」飼主眼前活活遭打死 在地人全火了 - 社會 史上最好騙阿北 誤信「小胖」一句話 被詐1億7千萬 - 社會 【蘇花車禍】3分鐘行車紀錄曝光 遊覽車原速度不快 過彎瞬間撞山 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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