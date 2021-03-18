針對富商翁茂鍾與司法人員不當交往，衍生的「諸慶恩偽造存定單」冤案，台灣高檢署認為有再審事由，18日將再審聲請書及相關卷證併送高等法院。

高檢署表示，高檢署除先前記者會的4項再審事證外，16日取得前百利達銀行資產負債管理部職員證詞，發現諸慶恩被訴涉犯偽造文書之系爭交易單(Deal Ticket)填寫流程等事實，屬於再審之新證據。

(中時 )