AIT處長吃鳳梨、鳳梨酥，支持台灣鳳梨。

AIT處長吃鳳梨、鳳梨酥，支持台灣鳳梨。

美國在台協會處長酈英傑今18日來到嘉義縣，不但參觀了故宮南院、吃了雞肉飯便當，還到朴子市名店「八爺爺鳳梨酥」實地品嘗鳳梨鮮果和鳳梨酥，酈英傑表示，到嘉義除了看看嘉義的朋友，也代表AIT大力支持台灣鳳梨。

40年前曾在嘉義市傳教的處長酈英傑，今一早先拜會嘉義縣長翁章梁，隨後到故宮南院參訪，翁章梁說，酈英傑有特別關心嘉義鳳梨產銷狀況，他也拜託AIT協助鳳梨進到美國市場，酈英傑回映農委會已提出申請，但仍要按美國貿易相關程序來處理，翁強調，希望鳳梨進口美國不只因為這次大陸禁止進口的單一事件，而是像芭樂一樣是長久輸出，才是台美要努方的方向。

酈英傑40年前曾在嘉義市傳教半年，對嘉義印象很好，今舊地重遊，他說，到嘉義看朋友，另表達AIT大力支持台灣鳳梨，並拿著鳳梨、鳳梨酥與翁章梁、八野爺負責人吳品諭合照，並簽下中文姓名做紀念，品嘗鳳梨酥時還用台語說「嘜壞」，讓全場笑開懷。

美國在台協會處長酈英傑（右）今18日來到嘉義縣，實地品嘗鳳梨鮮果和鳳梨酥。（呂妍庭攝）

美國在台協會處長酈英傑今18日來到嘉義縣，到朴子市名店「八爺爺鳳梨酥」實地品嘗鳳梨鮮果和鳳梨酥。（呂妍庭攝）

美國在台協會處長酈英傑（左）今18日來到嘉義縣，實地體驗做鳳梨酥。（呂妍庭攝）

美國在台協會處長酈英傑（中）今18日來到嘉義縣，實地體驗做鳳梨酥。（呂妍庭攝）

(中時 )