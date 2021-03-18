台南市長黃偉哲期許，低碳氫水電解廠的啟用能幫助台灣半導體產業發展，更上一層樓。(台南市經發局提供／曹婷婷台南傳真)

亞東工業氣體今日正式啟用位於台南科技工業區的25百萬瓦（25MW）低碳氫水電解廠第一階段設備，將可提供台灣半導體產業所需的超高純度氫氣，支援未來各種氫能應用在台灣的發展，台南市長黃偉哲期許，低碳氫水電解廠的啟用能幫助台灣半導體產業發展，更上一層樓。

黃偉哲表示，碳排放已經變成了現代工業發展中值得大家深思的一個問題，包括地球暖化、溫室氣體等問題都是碳排放所引起的，亞東工業氣體提供潔淨能源，對於地球環境的淨化有所貢獻，這是一個綠能生產過程，在整個製程中沒有碳排放，就能夠製造氫氣，未來也將支援台灣半導體產業的生產需求，同時達成環境保護的雙重目標。

亞東工業氣體股份有限公司亞東氣體公司表示，傳統甲烷天然氣等石化燃料重組製氫，重組的過程無法避免將二氧化碳排放至大氣中，該公司發展出「水電解製氫製程」，透過直流電電解產生氫氣，過程無二氧化碳產生，而且成品氫氣純度高達99.9995％，同時每年將減少超過35,000噸的二氧化碳（CO2）直接排放，相當於超過100萬棵樹的年固碳量，對於節能減碳與效率都有顯著提升。

經發局長陳凱凌表示，南市府相當重視產業在台南的投資，為吸引優質投資案，將持續建構優良投資環境，包括工業區開發、交通建設、生活機能、人才培育、環境保護、公共工程開闢等。針對超過2億元投資案均納入投資會報，每月定期追蹤，隨時溝通協調，務求在本市投資企業能加速完成投資，歡迎國內外優質廠商前來本市建廠、投資或設立研發基地，創造最大的投資效益。

(中時 )