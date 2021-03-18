三家純網銀中尚未取得執照的將來銀行再丟震撼彈，將來銀行總經理劉奕成確定辭職，今日下午召開臨時董事會，討論此一人事案。由於將來銀行尚未開業，如今操盤手閃辭，已憑添開業的不確定性，將來銀行能否如期開業，已有變數。

劉奕成辭去總經理職務後，仍會以全聯的法人代表身分繼續擔任董事，未來劉奕成仍將名列董事名單之列，但是否為過渡性質，已成為各界關注焦點。

三家純網銀中，樂天銀行、連線銀行已陸續取得營業執照並開業，以「國家隊」為號召的將來銀行，卻遲遲未能取得營業執照。上月底，籌備處核心成員、 保險大將莊瑞德率先辭職跳槽至和泰產險，如今連總經理劉奕成都走人，相當不尋常。

股東成員眾多的將來銀行董事會，先前由最大股東中華電信主導，次大股東兆豐銀行也會給予意見，之後網羅劉奕成出任總經理，原本希望能後發先至，不過近期陸續爆出將來銀行的負面新聞，加上資安也有疑慮，開業目標已經愈來愈遠。

(中時 )