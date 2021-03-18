基米公司違反重訊申報規定遭處違約金1萬元 15:212021/03/18 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心18日表示，對基龍米克斯生物科技公司（4195）違反重大訊息申報規定處以違約金1萬元。 櫃買中心表示，基龍米克斯生物科技公司董事會於110年3月10日通過109年度財務報告，惟該公司未依規定於期限內發布重大訊息，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。 台灣基進黨表態參選2022嘉義市選舉 擬7月公布 綜所稅兩新制 五月報稅適用 (工商 ) #基米 #櫃買中心 #疏失 #違約金 #重訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆六堵工業區廢氣 加強查核 04:102021/03/18 焦點要聞 中市議員質疑社會住宅用地適當性 國家住都中心：中德段符合中央社宅選址原則 11:162021/03/18 生活 獨〉鄭中基drive in演唱會10月攻蛋 寬宏有意承辦討論中 14:542021/03/18 娛樂 犯嫌以飲料店掩護種植大麻 警方破獲市價逾億大麻溫室 14:542021/03/18 社會 印度秘密部署大型間諜艦 緊盯陸與巴基斯坦 09:592021/03/18 軍事 轉賣自住屋 房地合一稅可全退 04:102021/03/17 金融．稅務 皇苑標下87期千坪地 單價改寫新高 04:102021/03/18 產業．科技 菲國驚魂記1／博弈公司監獄式管理 台男想離職遭動「火刑」腳掌全潰爛 07:122021/03/17 社會 編‧輯‧室‧報‧告－萬惡建商VS.居住正義 04:102021/03/18 專題周報 奪三大獎 華南銀行成財訊2021財富管理獎大贏家 23:122021/03/17 財經 米其林級夢幻好米 高雄香鑽米世界發光 16:002021/03/17 生活 財經熱門新聞 吃掉台灣？一度放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 震撼！將來銀行陣前換將 總座劉奕成閃辭 - 財經 - 工商 科技股還有大凶險 華爾街大咖曝下一波殺更慘 - 財經 房地合一稅2.0擬溯及既往 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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