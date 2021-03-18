櫃買中心18日表示，對基龍米克斯生物科技公司（4195）違反重大訊息申報規定處以違約金1萬元。

櫃買中心表示，基龍米克斯生物科技公司董事會於110年3月10日通過109年度財務報告，惟該公司未依規定於期限內發布重大訊息，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第47條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。

(工商 )