台南一名35歲的未婚女子首次接受子宮頸抹片篩檢就查出癌前病變，治療後情況穩定，醫師指出，子宮頸癌前病變患者約有30%為30至39歲，但這個族群接受篩檢率偏低，應提高警覺。

奇美醫學中心婦女保健中心主任暨婦產部主治醫師洪雅珊今天在院內衛教宣導會中表示，這名患者未婚但有性經驗，因有時分泌物較多、偶有下體不適才首次接受子宮頸抹片篩檢，篩檢結果顯示異常，同時發現有細菌感染，切片檢查後確診為癌前病變的中度子宮頸異常增生。

洪雅珊表示，病患在接受子宮頸錐狀切除術治療後，至今子宮頸抹片追蹤皆為正常，情況穩定。

她說，依衛生福利部統計資料，民國108年的子宮頸癌前病變患者中約有30%為30到39歲，而109年在奇美醫學中心接受子宮頸抹片檢查個案中，30至39歲僅占約19%，顯示仍有許多應該接受篩檢的婦女暴露在風險中。

洪雅珊表示，婦女不願意接受子宮頸抹片篩檢的理由包括害怕坐上內診檯、等候時間長、工作忙碌沒時間、就檢環境不友善等，奇美醫學中心於100年開辦子宮頸抹片快速診，每週一至週六上午由專屬醫師執行子宮頸抹片檢查，更於去年引進全自動診療椅及移位機等專用設備，盼能提高接受篩檢意願。

她說，許多不到40歲的婦女可能平常沒有發現異常狀況，就認為沒有接受篩檢的必要，但大部分的癌前病變和早期子宮頸癌都沒有明顯症狀，建議婦女在初次性行為後開始定期抹片檢查，至少每3年接受1次，早期發現異常除了能大幅提升治癒率外，更能節省醫療費用支出。（編輯：陳仁華）1100318

(中央社)