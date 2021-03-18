韓國SK集團18日宣布，將與中國大陸浙江吉利集團，雙方各先出資3000萬美元，設立一個電動車(EV)投資基金。預估未來，在陸續來自國際的資金挹注下，這個資金平台規模，將可擴大至3億美元。

韓國第三大集團SK指出，新EV基金將專事投資包括自動駕駛，電動化與和車聯網等具發展潛力的公司。藉此，可吸引像是歐洲地區銀行業者以及亞洲地區退休基金等全球性投資人。

SK表示，已與吉利汽車的母公司吉利集團達成協議，雙方將在未來汽車發展技術中，進行多元化合作，例如氫能源，電池相關材料，車用晶片與自動駕駛等。

旗下擁有富豪汽車(Volvo)與戴姆勒汽車(Daimler)9.7％股權的杭州吉利集團，並沒有在第一時間做任何回應。

韓國SK集團下屬公司，包括全球第二大記憶晶片製造商SK海力士，電動車電池供應商，同時也正跟LG集團在美官司案鬧得不可開交的SK Innovation，以及18日剛掛牌上市，股價漲幅立馬創下韓國歷史紀錄的SK生物科學(SK Bioscience)等。

吉利前陣子在與鴻海結盟後，就努力將自己化身為EV代工廠老大，並希望早日能拿到特斯拉等下的大單。

(時報資訊)