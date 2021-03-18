鴻海(2317)旗下鴻華先進今（18）日宣布攜手全球綜合馬達製造龍頭日本電產（Nidec），簽署合作備忘錄（MOU）深度策略合作，將日本電產多年的研發能量，結合鴻華先進的整車設計開發能力，提升電動車開放平台性能，預計第四季將展現初步合作成果。

此次雙方將透過電動車開放平台MIH聯盟合作，結合鴻華先進在整車設計領域的豐富經驗與日本電產在馬達領域的領先技術，深化電動車動力系統的策略合作，充分發揮雙方的專業優勢與互補綜效快速發展商品、取得競爭優勢，目前在乘用車與商用車皆有合作計畫。

鴻華先進延續鴻海與裕隆集團在資通訊產業和汽車產業的經驗，協助MIH聯盟推動軟硬體開放平台，發展滿足C.A.S.E.趨勢的自主技術，日本電產未來將扮演聯盟在電機及相關硬體控制領域關鍵夥伴角色。

世界各國近年來陸續提出禁售燃油車的日程計畫，成為電動車市場崛起的助力。日本電產多年前洞察此趨勢，開始進行全球布局，投入大量研發資源於電動車驅動與控制領域，產品涵蓋自50kW到200kW範圍，足以滿足未來電動車大部分需求。

日本電產的動力系統具體積小、輕巧、高效率特性，加上產品優越性能與高品質，使其於競爭群中維持領先。在技術研發上，日本電產持續精進優化產品效率、性能與輕量化優勢，目標至2030年在全球電動車動力系統的市占率達40～45％。

日本電產常務執行董事早舩一彌表示，雙方此次合作是項充滿刺激的挑戰，集團每天與鴻華先進緊鑼密鼓協商討論，希望能協助鴻華先進成為世界一流的車輛平台提供者。在25日的MIH聯盟會員聚會中，日本電產將以線上參與方式分享與鴻華先進的合作經驗。

鴻華先進總經理李秉彥表示，日本電產擁有領先業界的三合一驅動馬達系統，為未來電動車發展的關鍵核心，去年第四季宣布推動MIH聯盟時，便已跟日本電產商討共同合作可能性。此次簽署合作備忘錄將強化雙方後續合作深度和速度，預計第四季就會展現合作成果。

鴻華先進表示，作為MIH聯盟的硬體平台主要提供者，希望藉由此次與日本電產強強結合，打造世界級水準的電動車硬體實力，未來可提供電動車產業鏈更多元選擇，並帶領國內相關業者踏上國際舞台。

(時報資訊)