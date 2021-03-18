美FED上調今年經濟成長預測，鮑爾放鴿表態不會讓升息提前，美債殖利率、恐慌指數VIX聞訊下滑，周三美股四大指數收紅，道指首度收上3.3萬點，台股周四開高48.79點報16264.61點，跟上多頭步伐沿5日線上揚，電子重兵各挾題材助攻，電子股重回主流地位，中小型股持續活潑，指數最高達16410.02，大漲190點，一舉收復5日線，再逼近前波高點16579.17點，午盤後漲勢收斂，台積電等半導體翻黑，金融和部分傳產疲憊，大盤終場上漲72.02點或0.44%，收在16287.84點，成交金額增溫至3262.22億元。今日外資(不含外資自營商)買超108.0539億元，投信賣超0.8737億元，自營商買超36.7299億元，三大法人買超143.91億元。

權值王台積電(2330)貼息走勢持續弱，開高在606元後平盤震盪，收在602元最低點，下跌0.33%，市值為15.61兆元。股王大立光(3008)開高走高，收漲2.54%至3425元；股后矽力-KY(6415)則開高走低，11時過後翻黑收跌1.24%至2385元。鴻海(2317)收漲2.78%，連6紅創近10年半新高價；聯發科(2454)、聯電(2303)雙雙盤中翻黑收跌0.55%、1.98%。亞德客-KY(1590)一度觸及千金，南電(8046)成功站穩300元，其他權值股台塑(1301)配息為六年低點、股價收黑，金融雙雄國泰金(2882)、富邦金(2881)亦走弱，日月光投控(3711)、台達電(2308)、統一(1216)等表現仍亮眼。

周四最大亮點高殖利率的華碩(2357)爆量高鎖358元漲停，帶動電腦周邊類指收漲2.67%，稱霸上市類指漲幅，雙A品牌的宏碁(2353)同樣高殖利率、外資題材，收漲近3%，映泰(2399)、隴華(2424)均同步漲停，比特幣題材的麗臺(2465)、承啟(2425)亦強漲逾7%。漲幅亞軍由其他電子以2.27%擔綱，綠電同開(3018)和車用淳安(6283)齊步漲停。而光電股名列季軍，聯合再生(3576)、群創(3481)、友達(2409)為成交量二三四名，分漲逾7.37%、1.79%、2.41%，其中聯合再生觸及漲停登短波高價，吉祥全(2491)、揚明光(3504)、達運(6120)也踏上漲停，中小型股多有表現。漲逾1%類股依序為玻陶、航運、觀光；旅遊泡泡啟動，旅行社題材的鳳凰(5706)收漲逾2%、易飛網(2734)更強鎖漲停、雄獅(2731)則消風跌0.5%，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)也雙走疲，其他航運股四維航(5608)、慧洋-KY(2637)、台航(2617)、志信(2611)、長榮(2603)仍破浪前行。電子股收漲0.58%，半導體午後溜滑梯翻黑收跌0.02%，金融收跌0.11%，跌幅最劇為，百貨跌0.6%、造紙0.41%、鋼鐵0.24%、營建0.22%。

IC設計持續亮眼，敦泰(3545)、天鈺(4961)衝上漲停，聯詠(3034)、瑞昱(2379)、義隆(2458)、盛群(6202)等同場飆風。而高殖利率股也是最近投資市場關注，殖利率在7%以上的個股，如寬宏藝術(6596)、亞崴(1530)、康和證(6016)、中連貨(5604)、豪展(4735)、熱映(3373)、創業家(8477)、新洲(3171)、華固(2548)等股價皆鴻光普照。去年財報亮眼，如逸昌(3567)、致新(8081)、類比科(3438)、福懋科(8131)、台燿(6274)、亞崴(1530)等紅通通，典範(3372)、智易(3596)更躍上漲停；其他個股如車王電(1533)新納入台灣指數公司台灣上市500大報酬指數，股價突破70元、漲半根漲停板。

5日RSI為64.38，10日RSI為59.05。9日K值為81.83，9日D值為73.43。20日乖離率為0.78。外資止步3連賣超，回頭買超百億元，3月以來仍賣超758.86億元，今年以來賣超2690.17億元。展望後市，法人認為，台股呈現上有壓下有撐，持續高檔震盪，16500點以上套牢賣壓僅須待時間及可消化，短線上大盤也只能在16000-16500區間整理，待買盤才會進一步歸隊，價量配合再挑戰16500點以上的新高點；本周技術面在5日、10日、月線翻揚下，短、中期均線重新回到多頭排列格局，搭配KD指標向上，MACD即將負翻正，技術面轉佳，明顯有利多方。

台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，周五為美股期權四巫日，預期美股因多空平倉了結而大幅震盪。因此，短線交易人宜高出低進，或是以選擇權買方布局；台灣經濟穩健，中長線交易人縝密的策劃低本益比及有題材的個股分批布局。但是仍需留意近期美國與中國高層對談，是否有影響到台灣安全之地緣政治議題。

統一投顧指出，考量全球景氣復甦確立、台股產業基本面仍處於獲利上修周期、加上技術面重回多頭排列，指數仍有高點可期，選股上建議汰弱留強，留意具有業績題材及報價上揚的類股，如：金融、塑化、工具機、面板相關、DRAM、鋼鐵及高爾夫等。

(時報資訊)