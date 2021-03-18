詹子晴（ㄚ頭）從《我愛黑澀會》出道，近來將事業重心放在經營副業的她，跨足10個不同品項，總共擁有334家店，年收高達上千萬元，堪稱「演藝圈最強老闆娘」，對此，網紅陳沂相當不以為然，直言：「怎麼算都覺得很唬爛」。
陳沂表示詹子晴若手頭有334家店，把每家店店租、裝潢、原物料、人事、水電成本攤開來計算，若以一家店月支出30萬來算，手頭現金也要有上億元才做得起來，但以一個通告藝人哪來多資本？即便貸款沒有資產抵押，銀行也不可能借到這麼多，推測跟藝人納豆之前經營副業一樣，用藝人光環吸引有意願者「加盟」。
若採用此方式，加盟主得先付一筆百萬加盟金，原物料得跟總公司購買，其它盈虧自負，如此一來總公司不僅收到加盟費，又能賺原物料價差，即便加盟店倒了，也與總公司沒有關係，根本是穩賺不賠的生意，此外指出若334家店經營的很好，以每個月盈餘10萬來算，即便只握有1成股份，1個月就能進帳334萬，一年就4008萬，直接打臉：「怎麼算都覺得很唬爛」。
對此，網友也留言提出質疑：「如果有334家店面，為何要這麼積極接通告」、「她的飲料店店名完全都沒聽過，不曉得三百多間都開去哪了」、「真的賺4000萬，誰還要上通告努力奉承主持人」，陳沂也跳出來回應：「是在騙一般民眾沒做過生意嗎？怎麼算她的講法都有問題，然後說自己女企業家」。
(中時新聞網)
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