行動銀髮俱樂部隨行服務人員為長者量血壓。（新北市社會局提供）

由國際獅子會300B2區捐贈的首輛行動銀髮俱樂部車，每周開往平溪東勢里等偏區9里服務，車上有卡拉OK、遠距諮詢等智慧科技設備，搭配隨行的動健康老師及服務人員，媒合失智衛教、現場看診等醫療資源。

新北市社會局長張錦麗表示，市長侯友宜推動「里里銀髮俱樂部」，要在全市29區1032里設立，以供當地長者就近參加健康促進、養生課程、老人共餐等，目前全市已設置916處，仍在加緊佈建，對於偏區遠鄉，因幅員遼闊，則推出行動銀髮俱樂部因應，將各項資源整合，以外送的概念提供到宅服務，以豐富偏區，讓長者一樣幸福。

新北市首輛行動銀髮俱樂部委託台灣在地安老推展協會辦理，協會理事長呂子煒表示，該協會從去年10月起，便受市府委託，在平溪東勢、望古、南山、平湖、新寮、石底、平溪、白石、薯榔等9里試辦居家關懷訪視、電話問安等服務，今年元月16日獲得市府提供的行動車輛後，結合智慧測量並連結數位課程平台等增值服務，以提供當地長輩更周全的照顧。

平溪區長曾繁盛說，平溪區人口有4403人，其中老人有1363人，老年人口比超過30％，因屬山區，各項資源較為匱乏，感謝市府引進行動銀髮俱樂部和相關資源，讓長者可以就近在地安老，健康樂活。

61歲的葉素真從高雄甲仙嫁來平溪40年，在聽了失智預防課程之後感慨的說，母親晚年罹患失智，在姐姐的店裡吃完蛋餅早餐後，一直抱歉說沒帶錢出來，姐姐解釋一番後，才驚覺母親已不認得女兒了，如果早點有失智預防的知識，相信會讓母親過得更安然。

(中時 )