全力衝刺住房率，四月連假搶攻兒童節寵愛商機，台北喜來登大飯店4月1日至4月5日期間推出「寶貝喜樂園」住房專案，連續假期優惠不加價，主打全新夢幻粉色系玩樂空間，進駐各式運動遊戲機台、SWITCH電玩、太鼓達人，還有粉紅泡泡浴缸、許願櫻花樹等親子美拍區，以及小朋友最愛的「零食一把抓」活動，體恤父母平日的辛勞，住宿期間可至「爸媽FUN風吧」免費享用輕食與飲品小憩片刻。

十二廚自助餐廳於連假則推出寶貝優待禮遇，12歲以下的小賓客可享免費用餐、現做棉花糖及糖果帶回家活動，每日名額有限，敬請提早預訂，歡度精彩難忘的兒童節假期。

寶貝幸福的笑容是父母們最棒的禮物。連假期間家庭出遊最擔心人擠人，市區度假不僅省去往返景點時間，也可讓孩子嗨瘋一整天。台北喜來登大飯店今年兒童節特別打造「寶貝喜樂園」粉紅主題遊戲室，將深受大小朋友喜愛的各式遊戲機台搬進館內，電動彈珠檯、桌上足球檯、飛碟曲棍球上進行對戰，或在SWITCH區與家人一起揮動鼓棒熱鬧化身「太鼓達人」、瑪利歐賽車競速等，親子一起玩耍增溫感情。

最令小朋友們興奮的「零食一把抓」活動，參與專案的房客可獲得專屬束口背包一個，在不限時間內盡情將堆得滿滿的甜蜜花車上，各式餅乾、洋芋片、巧克力、堅果等零食全部裝進背包，只要塞得下的通通免費帶回家。遊戲室內更將衛浴空間改造為「夢幻泡泡浴室」，裝滿粉紅小球的球池浴缸，大型的粉紅火鶴、甜甜圈和冰淇淋造型的泳圈，讓親子無限美拍，手機相機按不停！還有「許願櫻花樹」在櫻花便籤上寫下自己的心願，把平常說不出的愛化成文字貼在樹上，當櫻花樹開滿也是願望達成的時候。

住飯店小孩放電、大人好好放鬆，寶貝喜樂園內有專屬哥哥姊姊陪伴小朋友，家長可以在隔壁「爸媽FUN風吧」舒適的沙發上享用點心、滑手機、打電動放空，就近獲得安心的休憩時光，或到露天泳池、健身房、SPA芳療按摩。等小孩玩累了再到館內餐廳享用各式美食充電，從窯烤比薩、道地粵菜、精緻和食等應有盡有。晚上在房內陪寶貝看卡通電影：冰雪奇緣2、樂高玩電影、憤怒鳥等，看累了躺在品牌獨有的特色體驗睡床上酣然入睡。隔日至十二廚享用熱騰騰的雞魯飯、現煎蛋捲、沙拉麵包等美味早餐補足元氣。

為豐富孩子的假期體驗，台北喜來登亦替房客們安排多樣的休閒活動課程，包含早晨舒展身體的「活力瑜珈課」、學習幫爸媽按摩促進感情的「舒壓按摩DIY」、收納袋、景觀盆栽等紀念品製作的「創意手作DIY」以及充滿歡呼和驚奇的「魔法玩互動」等，皆提供住客們免費參與。家庭在退房後亦可至周邊親子特色公園－華山大草原遊戲場繼續玩樂，大沙坑、煙囪塔、草皮滑索等玩耍一整天。

(中時 )