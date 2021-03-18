中美高級交官員即將在美國阿拉斯加碰面，這也是美國總統拜登上任後，首次與大陸政府官員的面對面接觸，外界都相當關注美中是否將會融冰，創造新局。對此，前駐紐西蘭代表介文汲認為，拜登政府對中的態度，早已讓蔡政府有所警覺，可以說總統蔡英文的好日子已經結束了。

美國國務卿布林肯與白宮國安顧問蘇利文，18日將與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及大陸外交部長王毅在阿拉斯加會談，這是拜登任內的首次美中高層會晤，全球都相當關注中美是否會藉機「破冰」。不過，專家預測，中美僅將交流彼此最關切的議題，兩國關係不太可能出現重大突破，也不會發表聯合聲明。

對於美中關係的新局，介文汲昨接受港沒《中評社》訪問時則表示，川普政府將兩岸關係推向台海戰事的臨界點，拜登上台後，可看出兩岸關係不似之前的劍拔弩張，這是因為蔡政府有所警覺，知悉拜登希望兩岸關係能降溫，朝正常方向發展，而非成為美國在兩岸政策的負擔，但目前還是要看拜登政府的下一步動向才能判定。

介文汲分析，美國從來都是以自己利益為優先，因此台海若爆發戰事，絕不符合美國利益，兩岸鬥而不破的僵局，華盛頓當局才能兩頭獲利，但若兩岸真的戰事無法避免，對美國而言，避免捲入其中，隔岸觀火才是最佳策略。

(中時新聞網)