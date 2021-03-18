楊姓男子與黃姓男子在街上遛狗，兩人的狗碰面互聞後，爆發衝突互咬，楊男不忍愛犬受傷接受清創手術還住院3天，怒告向黃男求償3萬餘元。台北地院新店簡易庭仔細分析狗的習性後，認為主人雙方應要互相寒暄，為狗創造互相認識的友善環境，認定楊男也有一半責任，判賠1萬餘元；案經楊男上訴，北院民庭裁定駁回確定。

楊男提告主張，他2020年7月5日傍晚牽他的中型黑色米克斯犬，在新北市新站區中華路轉美河市馬路旁的人行穿越道上散步，遇見黃男的大型黑狗，狗狗彼此互相嗅聞後，大黑突然狠咬他的狗，造成大面積傷口，當晚到動物醫院進行清創手術並住院3天。

楊男並說，他與妻子把狗從小照顧到8歲，遇到這次意外，身心靈懼怕遛狗時再遇到危險犬隻，也怕愛犬再度受到傷害，傷口未來也會成為瘡疤，或是影響健康，因此求償醫療費、就醫及回診車資、精神慰撫金共3萬6210元。

黃男反駁，他的狗是中型混種土狗，約19公斤，當時看到楊男的狗走過來，他緊緊拉著自己的狗繩呈靜止狀態，兩隻狗互聞時，他有說不能聞，也有叫楊男不要把狗牽過來，因彼此不熟識，常理推斷一定會互咬，但楊男過來後卻把狗繩放鬆，才導致意外，每隻狗的個性不一樣，他並沒有錯，事後也有主動關心狗況，他的狗右眼角膜也受傷流血，他心理也因此受創。

簡易庭判決指出，狗是嗅覺動物，靠嗅聞氣味探索暸解對方，但每隻狗習性不同，如果嗅聞方式讓另一隻狗不舒服或覺得不友善，即可能發生衝突互咬；另狗在路上遇見陌生狗，會有警戒心及敵意而互咬，也是常見習性，因此主人遛狗須隨時注意周遭環境，謹責善用拉繩，隨時妥善控制狗的行動，若要讓狗認識新朋友，主人應先與對方狗主人寒暄，瞭解對方狗的習性，並藉著兩位主人的互動讓狗降低戒心、敵意，為狗狗創造友善環境，以免造成衝突。

簡易庭認為，兩位主人並未接觸，只有狗互聞接觸，可見楊男並未將牽繩拉短，也未探詢黃男狗的習性，就讓自己的狗去聞黃男的狗，因此兩位主人都有過失，應各負50％責任；而黃男並未侵害楊男人格法益，不符合精神慰撫金要件，本案只是單純財產權受損，酌減求償金額後，判賠1萬3105元。

楊男不服上訴，指原審未參照現實咬傷照片，就認定他應該先與對方寒暄、降低狗狗緊張感，要負一半責任，判決不當；但北院民庭指出，依《民事訴訟法》規定，小額事件不得以「判決不備理由或理由矛盾」為由上訴，上訴不合法，裁定駁回。

(中時 )