長榮集團旗下長榮鋼為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股20,556張，其中14,800張採競價拍賣，競價拍賣從3月19日起至23日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為33.61元，每標單最低為2張，以價高者優先得標，並於3月25日上午10點開標。

長榮鋼目前經營鋼結構製造暨廢棄物處理兩大業務，係為國內前三大鋼構廠，工程實績包括宏盛帝寶、陶朱隱園、高雄世貿展覽館、台北世貿南港展覽館、故宮南院、中山高高架拓寬鋼橋工程等指標性工程。

廢棄物業務則由長榮鋼鐵子公司欣榮、水美、榮鼎綠能經營，欣榮係目前台灣唯一一家BOO焚化廠，亦為桃園地區唯一一座大型生活廢棄物焚化爐，並透過汽電共生將熱能轉換為電能售予台電；水美為北區甲級有害事業廢棄物綜合處理中心；榮鼎綠能則為台灣指標性BOT生質能中心，預計於111年1月正式商轉後，將成為桃園第二座大型生活廢棄物焚化爐。

長榮鋼2019、2020年度營收分別為82.68億元、93.50億元，年增13％，EPS分別為2.44元、2.65元。受惠台商回流帶動廠辦建置需求、以及社會住宅、危老都更等案量火熱，國內鋼構市場需求暢旺，目前訂單呈現滿載狀態，加上榮鼎綠能即將於今年第四季試營運，未來業績獲利成長可期。

(中時 )