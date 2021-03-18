在高雄展覽館舉辦的「2021亞太國際風力發電展」，揭開今年高雄疫後的會展活動之後，「刺客方舟紋身博覽會」接棒，從19日到21日，在高雄國際會議中心展開，可望吸引萬人以上的參觀者進場，代表高雄國內會展活動逐步復甦，至於國際型會展，仍得看外在的客觀疫情變化而定。

「2021刺客方舟紋身博覽會」19日到21日，一連在高雄國際會議中心（ICCK）舉行3天，總共來自全台各地的200多位刺青菁英與會，這也是「2021亞太國際風力發電展」3月10日在高雄展覽館（KEC）舉辦之後，高雄今年第二個大型會展活動。

策展人首席刺青公司負責人陳運泰8日在展前記者會指出，他已連續舉辦10屆的「台灣國際紋身藝術展」，每次都有來自10多個國家的菁英刺青師與會，遺憾的是，2020年碰到新冠肺炎（COVID-19）疫情，而被迫停辦。

陳運泰表示，投入「台灣國際紋身藝術展」，連續舉辦10屆，逐年吸引國際紋身強手，報名參與，多年的資源投入和累積之下，已具有高度知名的國際聲譽，因此，他利用去年停辦的機會，思考如何重新出發，再度擦亮這塊招牌。

最後決定，為了不讓過去十年國際紋身展累積的資源和能量，就此斷掉，決定利用台灣疫情發展受到控制的優勢，串聯台灣紋身界的舊雨新知，決定舉辦第一屆的「2021刺客方舟博覽會」，陳運泰指出，希望打造一艘來自台灣、載滿刺客的方舟，要向台灣和世界證明，紋身藝術的能量，不會因為疫情消失。

他說，有別於過去的國際紋身展，「刺客方舟」專注在台灣紋身界的專業交流，讓許多從前無法在國際紋身展，嶄露頭角的年輕紋身師，有更大的參與機會，為了激發潛力十足的台灣紋身師，進行現場創作，「刺客方舟」也設立多個獎項，注入民間傳統與新創的工藝精華，打造專屬獎牌。

陳運泰預估，3天的「2021刺客方舟博覽會」，可望吸引超過1萬人次進場參觀。

高雄市會展產業發展協會理事長楊志中指出，大型會展活動接連在高雄展覽館、以及高雄國際會議中心舉辦，代表台灣疫情趨緩之後，會展活動將會陸續增加，企業和民眾也對參展越來越有信心，這是一個令高雄會展產業振奮的開始。

楊志中表示，雖然國際型會展仍然受到疫情與邊境管制的限制，短期內難以恢復，但，國內大型會展活動已經宣告開跑，並將「持續向前行」。

(工商 )