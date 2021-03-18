頭份為恭醫院在世界腎臟病日舉辦腎臟保健講座。（頭份為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

每年3月的第2個星期4是「世界腎臟病日」，由於腎臟病患者大部份無明顯症狀，通常是到了需要洗腎和移植的關鍵階段，才知道自己患有腎臟病而延誤治療。

而洗腎病人中高達5成有糖尿病，前端的預防沒做好，最終只能接受洗腎治療。頭份為恭醫院提醒，慢性腎病醫療費用與洗腎人口逐年升高，推估與三高患者增加有關，包含糖尿病、高血壓、高血脂控制不良，就可能邁入洗腎人生。

為了重視世界腎臟病日，為恭醫院日前由腎臟科團隊和個案管理中心聯合舉辦腎臟保健講座，透過愛腎、護腎及腎相關知識闖關活動，宣導糖尿病與腎臟病的親密關係，民眾一旦罹患腎臟病，要調整心態，有長期抗戰的準備。

為恭醫院腎臟科從2003年開始，積極推廣慢性腎臟病的概念，且榮獲2019、2020年衛福部國健署舉辦健康促進與照護機構成果發表會榮獲優等及佳作，積極推動腎臟保健推廣設置機構及護理人員培訓，及推動腎臟保健社區宣導活動，提升民眾對慢性腎臟疾病的正確觀念。

院方有鑑於頭份竹南透析人口日益增加，院內透析床數已不敷使用，特別在仁愛院區籌設透析中心，並於3月正式開幕，其中包括血液透析床數105床，目前開設75床，專任醫師5人，採用西德及日本新型透析機與高規格人工腎臟，並使用雙逆滲透過濾水系統，「門診透析治療」提供門診腎友優質的透析品質。

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