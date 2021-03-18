《商情》SEAJ：2月日本半導體設備年增8.8％ 15:402021/03/18 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本半導體製造裝置協會(SEAJ)今(18)日公佈，2021年2月份日本半導體設備銷售額(3個月移動平均值)較上個月成長3.7%，至187516百萬日圓，為連續第2個月增長，並較去年同期成長8.8%。(商品行情網) 《國際產業》收購Coherent勢在必得 Lumentum提價至69億美元 《國際產業》晶片久旱未解 富豪汽車：3月暫停或調整中美生產 (時報資訊) #SEAJ #半導體設備 #日本 #半導體製造 #協會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》外資：矽力-KY今年獲利直逼5股本 看3500元 08:522021/03/18 財經 《電腦設備》研揚去年每股賺3.58元 擬配息3元 10:172021/03/18 財經 中興通訊 Q1淨利年增兩倍 04:102021/03/18 全球財經 職場》疫情無礙年終爽發5.2月 企業徵才無上限 16:462021/03/18 生活 IC Insights：追趕台積 五年最少砸1,500億美元 04:102021/03/18 財經要聞 《半導體》宏捷科去年每股賺3.75元 訂單已看到H2 08:192021/03/18 財經 京元電欣銓矽格喊漲 獲利旺 04:102021/03/18 證券．權證 《半導體》逸昌去年每股賺2.35元 擬配息2元、殖利率逾6％ 10:352021/03/18 財經 女子揪日本代購團海外詐保 15嫌共得手6次達百萬元 15:312021/03/18 社會 陸去年半導體銷售 年增逾17％ 04:102021/03/18 全球財經 《半導體》長科＊去年每股賺2.19元 今年業績有勁 12:502021/03/18 財經 財經熱門新聞 吃掉台灣？一度放話幹掉鴻海 謝金河曝這家陸廠下場 - 財經 600又快爆掉！台積電下波殺散戶 血腥價曝光 - 財經 央行打炒房下重手 自然人第3戶貸款成數降至5.5成 - 財經 「勤美之森」豪宅案地下水資源豐沛 願提供台積電中科廠備援取水 - 財經 - 工商 高通5G晶片極缺 OPPO、小米轉單聯發科 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。