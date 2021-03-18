日本半導體製造裝置協會(SEAJ)今(18)日公佈，2021年2月份日本半導體設備銷售額(3個月移動平均值)較上個月成長3.7%，至187516百萬日圓，為連續第2個月增長，並較去年同期成長8.8%。(商品行情網)

(時報資訊)