中美晶(5483)今日開董事會，會中通過2020年財報，合併營收613.97億元，年減率6.3%；營業毛利211.14億元，年增率9.6%；營業淨利149.32億元，年增率10.5%；稅前淨利162.38億元，年增率16.6%；稅後淨利127.11億元，年增率42.9%；歸屬於母公司的稅後淨利為63.26億元，年增率181.4%；稅後每股盈餘10.82元，相較於2019年的稅後每股盈餘3.86元，每股盈餘成長近2倍！

在過去3年期間中美矽晶致力於提升太陽能產品效率並導入企業轉型計畫，營運及獲利狀況皆大幅改善，除2020全年營收為史上第三高外，包括營業毛利、營業淨利、稅前淨利、稅後淨利及EPS等各項財務數字皆創歷史新高!另外，子公司環球晶圓去年的合併營收為553.59億元，營業毛利205.68億元，營業淨利152.87億元，稅前淨利166.15億元，稅後淨利為131.04億元，稅後每股盈餘為30.11元，皆為歷史第三高! 其中23.7%的稅後淨利率更是超越顛峰，締造了公司創立以來最高記錄! 中美矽晶110年股東常會擬訂於6月24日上午9時假新竹科學園區科技生活館舉行。

氣候變遷日益加劇，各國政府紛紛將提高再生能源使用比例明訂於政策及法律，並致力減少二氧化碳含量；越來越多的公司亦承諾以再生能源作為100%的電力來源，或進一步成為「負碳排」企業；經濟部亦設定了2021年目標，在年底前需達到8.75GW累計裝置量。面臨越來越龐大的綠能需求，中美矽晶表示，將持續著墨於再生能源的研究開發，並積極佈局高效電池、電廠設置、維運管理、儲能解決方案等創新綠色經濟。展望未來，中美矽晶於太陽能本業的穩健經營以及子公司環球晶圓出色的營運加持，將為中美矽晶的整體表現鞏固強力的獲利根基，未來營運發展樂觀期待。

(時報資訊)