「小鐵人認證-舊草嶺隧道環狀鐵馬行」活動從福隆國小出發。（靈鷲山佛教教團提供）

新北市貢寮區5所國小聯合舉辦「小鐵人認證-舊草嶺隧道環狀鐵馬行」活動。（靈鷲山佛教教團提供）

新北市貢寮區5所國小今（18）日聯合舉辦「小鐵人認證-舊草嶺隧道環狀鐵馬行」，120位參加的師生歷經3個小時，來回騎約18公里，完賽率百分百，展現體力、毅力與運動家精神。協辦這次活動的靈鷲山慈善基金會，由懇慧法師代表靈鷲山開山住持心道法師致詞，表達教團很歡喜參與地方體育盛事，共創貢寮、福隆人的在地記憶，攜手一起愛地球。

澳底、福連、和美、福隆、貢寮5所國小校長李延昌、梁均紘、張麗秋、鍾敏龍、楊智先，與老師帶著5、6年級學生120人，身穿靈鷲山慈善基金會贈送的運動衫、頭戴安全帽、牽著腳踏車，在福隆國小操場集合，場面壯觀。

貢寮區長鍾耀磊、主秘吳家兆，靈鷲山慈善基金會董事長性月法師、聖山寺監院懇慧法師、客堂執事聞虛法師、福隆里長吳憲彰等人都到場勉勵孩子。

鍾耀磊說，藉由自行車活動，讓學生體認東北角之美，落實環境保護，培養強健體魄；也希望藉此帶起全民騎單車風潮，減少二氧化碳排放，響應全球節能減碳作法，並帶動在地自行車產業發展，十分歡迎民眾假日來福隆騎車觀光。

懇慧法師致詞時表示，引用靈鷲山開山住持、靈鷲山慈善基金會創辦人心道法師常說的：「一件對的事，只要持續去做，即便看起來很渺小，都會對未來造成改變。」小鐵人認證活動希望孩子們跟自己挑戰、自我突破，創造無限的可能潛力。期許大家一起響應「愛地球、愛和平」的理念，落實寧靜、愛心、對話、素食、再生、節約、減碳、節水、綠化「九大生活主張」，共同打造福隆的海角樂園。

澳底國小學生林品安說，為了自行車課程，準備了好幾個星期，從自行車的胎壓檢查、煞車、座椅的高度，還有故障排除的部分及行車安全，老師都不厭其煩再三叮嚀，是一個非常特別的經驗。

(中時 )