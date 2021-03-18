【LIVE直播】針對近日兩岸議題 陸委會主委邱太三召開記者會說明｜2021.03.18

陸委會主委邱太三今完整闡述上任以來對兩岸關係的看法及未來工作，將依據疫情科學指標、兩岸情勢發展，「分階段」恢復交流；即日起恢復陸方商務履約或跨國企業內部調動來台。

邱太三表示，對中國大陸不具惡意，希望各項政策措施均能以增進兩岸理解、互利互惠為目標。後疫情時代兩岸交流勢必恢復；配合疫情指揮中心動態調整境管措施，政府已自3月1日起恢復放寬境外人士入境條件。目前研議推動的工作包括：

一、 依據疫情科學指標、兩岸情勢發展，「分階段」循序恢復交流。根據WHO及各國、中國大陸之疫情等客觀指標評估，加上我方防疫能量與整體兩岸關係考量下，逐步恢復兩岸健康有序交流。

二、 恢復陸方商務履約或跨國企業內部調動來台。基於活絡兩岸經濟往來活動，大陸人士來台從事商務履約或跨國企業內部調動，經疫情指揮中心洽各機關研商，即日起可提出申請(相關細節可參考內政部移民署的申請作業流程)。另也將會同指揮中心及相關機關，評估恢復陸方人道探親等人員往來，及後續其他境管調整事宜。此外，本會也正檢視相關交流法規與配套的完備性，以保障民眾權益、交流秩序與國家安全。

三、 透過協議機制，保障兩岸民眾健康安全。兩岸應積極落實協議，透過協議機制溝通處理攸關民眾健康安全的防疫、衛生、農產品檢疫檢驗等問題。

(中時 )