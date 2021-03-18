鮭魚之亂還沒結束，壽司郎推出優惠，名中有「鮭魚」兩字可免費吃到飽，引爆全台改名潮，台南市17日有13人改名，18日再添7人改名，其中仁德區21歲李姓男大生，一口氣改名40字，成為全台南最長名字，親友稱他很瘋狂。

「李圭歸瑰規硅閨邽龜鮭魚於瑜餘娛虞盂妤漁愚愉于余蝓腴予輿渝嵎榆算了我想得好累隨便啦」你沒看錯，這是1個人的名字，中華醫事科大2年級生李天震，過去沒吃過「壽司郎」，17日知道有這活動，18日就到仁德區戶政事務所改名，改名的原因很簡單，「免費吃壽司郎」他說。

李男改名前將想法告訴父母與同學，而且覺得要改名就一次改到最長，同學稱他很瘋狂，父母則表示「隨便你啦」，他17日在書桌前邊念書，邊想了10幾分鐘，就決定了這40個字。

李男18日上午改完名字，中午就跟同學去到壽司郎大快朵頤，5人吃了超過50盤，他說，「晚上還要再去」。店家優惠只到18日，他說，「最快19日改回原名」。

台南市18日又有7人改名，名字含有鮭魚兩字，其中北區2人30歲男改名4字，38歲男改名9字、東區1人52歲男子3字、仁德區1人21歲李姓男大生40字、歸仁區1人20歲男改名19字、麻豆1人23歲男改名3字、安南區1人41歲男改名3字。

台南市民政局表示，身分證最長只能印15字，超過要用手寫，戶政單位的電腦系統最長可容納50字，目前李姓男大生是全台南最長的名字。

(中時 )