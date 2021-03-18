被動元件的需求日益增長，市場競爭逐漸激烈，台灣大廠國巨第二季起，調漲積層陶瓷電容（MLCC）報價；多家國際MLCC製造商也都在2月底提高MLCC價格。而三星電機（Semco）17日在股東大會上表示，計畫2026年內，讓三星電機營收翻倍，且在2025年內，超越目前的世界龍頭村田，成為積層陶瓷電容(MLCC)一哥。

據《etnews》報導，三星電機社長慶桂顯(Kyung Kyehyun)在年度股東大會上稱，要讓該公司MLCC領域在2025年內，超越日廠村田，成為業界的龍頭，並計畫在2026年內讓公司營收翻倍。資料顯示，三星電機目前於MLCC市場中排名世界第二。

慶桂顯表示，三星電機去年的銷售額達8.2兆韓圜（約73億美元），他預計，該公司的銷售額在未來5年內，將達到至少16兆韓圜（約140億美元）。

三星電機的主營收含IC基板、MLCC和相機模組，這三項業務在今年也都保持穩定成長，疫情爆發以來，由於宅經濟的活絡和5G的發展，慶桂顯認為今年對MLCC和IC基板的需求將大增，他說，「我們相信，三星電機的電子元件市場規模將較去年擴大10%，該公司今年成長率也能上升至少10%」。

根據《The Korea Times》15日報導指出，據NH Investment＆Securities稱，台灣龍頭大廠國巨第二季起調漲報價，國巨並未透露相關細節，但價格有望上升10%至20%，而隨著國巨的報價上調，也將導致中低價位電容器的價格上漲；日廠村田、東電化和三星電子等MLCC製造商也都在2月底，上調了高附加價值的MLCC價格。

隨著大陸5G智慧型手機需求上升，也有利於相關業者，根據Hana Financial Investment報告指出，大陸2月份智慧型手機出貨量為2134萬支，比上一季成長了234%，其中，5G機種為1510萬支，比前1月成長了50%。大陸5G機種產能激增，帶動MLCC需求上升，5G機種MLCC的數量需求，比4G機種多20%至40%。

(中時新聞網)