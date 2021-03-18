大陸男星賈乃亮和大他2歲李小璐8年前結婚，4年前爆出女方與饒舌歌手PG ONE夜宿門事件，隨後更有親密片流出，證實讓賈乃亮戴綠帽，兩人的7年婚姻告吹，如今賈乃亮傳出和演員王子文交情匪淺，男方也做出回應，希望此事到此為止。

王子文日前自爆有個已經7歲的兒子，還曬出和兒子的合照，引發網友瘋猜孩子生父的身分，賈乃亮就是其中之一，加上過去曾流傳過一段影片，當時賈乃亮在鏡頭前說話，後方的王子文則深情款款地望著他，讓外界認為他們關係不單純。

賈乃亮曾和王子文合作戲劇傳出緋聞，當時王子文就曾親自澄清，「想多了」，否定這些謠言，如今因為兒子的消息，她和賈乃亮的緋聞又再度受到關注，逼得賈乃亮不得不錄影片澄清，希望這件事「到此為止」，表示王子文還曾經傳訊息問他，「這個新聞是從哪來的？」他也只能無奈回答，最好的面對就是不去回應。

賈乃亮坦言，過去自己說的話曾被媒體大作文章，為他和王子文都添了不少麻煩，他在影片中說道：「亮哥是一個有底線的人」，表示自己不會和前女友一起拍戲，因為這對雙方來說，都不是一件容易的事，而他和王子文曾兩度合作，更是間接闢謠。

(中時新聞網)