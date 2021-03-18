騰龍16輛遊覽車與司機到台北區監理所接受複檢。（許哲瑗攝）

負責人陳聰騰出面受訪，深深一鞠躬向罹難者、傷者與家屬致歉。（許哲瑗攝）

騰龍16輛遊覽車與司機到台北區監理所接受複檢。（許哲瑗攝）

業者強調，肇事司機3月僅上9天班，平時不喝酒且作息正常，絕無過勞狀況。（許哲瑗攝）

騰龍公司23輛遊覽車事發後已全部停駛。（許哲瑗攝）

蘇花公路6死39傷事故，肇事車輛總公司騰龍通運事發後被勒令停業至今，負責人陳聰騰今帶著16輛遊覽車與司機到台北區監理所接受複檢，他受訪時強調，肇事司機3月僅上9天班，平時不喝酒且作息正常，絕無過勞狀況，並深深一鞠躬向罹難者、傷者與家屬致歉，「真的、真的非常對不起，尊重監理法規靜待檢驗結果。」

騰龍公司23輛遊覽車事發後已全部停駛，與肇事車輛同期同款的3輛遊覽車，昨已到公路總局接受複檢，其中1輛有超重、安全帶過鬆狀況，但卸載車上的瓶裝水後即通過複檢；明日將會同承運底盤製造廠與車測中心，由技師進一步複檢。

台北區監理所副所長楊聰賢說明，今再針對騰龍公司剩餘不同款的16輛遊覽車複檢，在完全通過複檢前，騰龍車輛一律不得上路，稽查結果最慢1周內出爐。

「真的非常、非常抱歉。」騰龍負責人陳聰騰受訪表示，事發時他第1時間趕到現場，當時忙著救人、協助傷者上救護車，沒有注意到車子狀況，後來陸續趕赴醫院探視傷者和家屬，直到今天才有空來監理所瞭解車子狀況。「公司會耐心接受監理所、專家的鑑定，等到鑑定報告出爐、完全通過檢查才會重新上路。」

陳聰騰說，因為疫情關係生意本來就冷清，肇事司機從過年至今工作量不大，1月上了20天班、2月7天、3月僅9天，等同跑1天休4天，且從來不喝酒、精神狀況也沒問題，目前還在釐清車禍原因；事發當下他趕赴現場，只見司機精神恍惚、無法言詞，被救護車送往醫院後，手機被檢警扣押，司機也不受理任何人會面，因此目前尚未有進一步聯繫。

陳聰賢強調，雖然肇事責任、鑑定報告仍未出爐，公司目前已跟旅行社、保險公司同步討論理賠事項，也先發放慰問金給傷者和罹難者家屬，一定會負起責任。

騰龍老闆娘李惠敏則嘆，疫情爆發後生意幾乎掛零，每月出不到20車次，好不容易4、5月疫情紓緩，陸續有進香團、畢業旅行團、區公所發包的里民旅遊進來，因意外一夕喊卡，波及50名員工和駕駛生計，相當無奈，「會等到車輛完全通過檢查才會重新上路，一定讓乘客安心搭乘」。

(中時 )