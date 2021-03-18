天氣變化大、空氣汙染、壓力、飲食等都會導致長痘痘，日前一名網友分享自己耳垂長了一顆深層大痘痘，非常痛苦，讓她好奇究竟哪個位置長痘最奇葩，對此，全場一致認為，鼻孔裡長痘痘不僅位置奇葩，一笑起來更是痛到不行。

這名網友昨天在PTT發文，「大家或多或少都有長過痘痘吧？都會乖乖長在臉上嗎？」像她這次長痘竟然長在耳垂上面，而且不是小痘痘，是深層大痘痛死了，還透露同學有次痘痘還長在鼻孔裡，超奇特。

對此，網友紛紛留言，分享長痘最痛苦的位置，「鼻孔裡、嘴唇交界、人中」、「下巴最痛」、「下巴真的痛！睡午覺壓到會流淚！」、「耳朵上面戴眼鏡的地方，跟眼鏡磨一整天超痛QQ」、「耳道裡面」、「男生的那裡」、「屁股，完全坐不下去」，還有人糾正，長在屁股上的應該不是痘痘，而是疔子，是火氣太大、局部細菌感染造成。

同時，網友一致認為，鼻孔裡長痘痘是公認最痛的地方，「人中靠近鼻子那邊，真的狗幹痛」、「鼻孔長痘+感冒，根本折磨人」、「鼻孔，一笑就痛QQ」、「鼻孔裡，我現在就是痛爆、打噴嚏、擤鼻涕都流眼淚」、「推鼻孔裡」。

(中時新聞網)