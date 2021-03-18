近期全球多國因血栓事件暫緩AZ疫苗施打，也讓許多人質疑AZ疫苗的安全性。而台灣首批11.7萬劑AZ疫苗已完成檢驗，食藥署今(18日)著手展開封緘流程，衛福部長陳時中表示明(19日)將開會，對於AZ疫苗開打做出完整決定。至於，到底要不要開打AZ疫苗，經常針砭時事的名醫沈政男今在臉書分析，「緩一緩，等歐盟與世衛的調查報告出來，應該是比較周延的處理方式」。

沈政男在臉書分析，雖然世衛建議繼續施打AZ疫苗，但也正在進行施打後血栓的安全性評估，目前還沒有定論，至於為何世衛這麼建議，主因當然是全球疫情太嚴重，繼續施打利多於弊，但台灣呢？

因此沈政男提出疑問，分別是台灣每天新增多少病例？目前有多少病例正在醫院隔離治療？又有多少醫護暴露在感染的風險之下？以上這些疑問都讓他覺得「完全不能跟國外相提並論」，事實上新冠疫情爆發一年多以來，台灣醫護感染非常稀少，代表只要靠著安全防護，還是可以有效阻絕傳染。

不過，沈政男也說，當然疫苗可能最終還是要打，但有必要急著在這幾天啟動嗎？為什麼不等歐盟與世衛的調查報告出爐再說？且調查顯示，台灣醫護施打AZ疫苗意願只有三成多，原因出在此疫苗的防護率只有七成多，不如輝瑞與莫德納疫苗，因此很多人打算等下一批，但值得注意的是，這是血栓事件發酵前所做的調查，若過幾天開打，恐怕會有不少人臨時退出，不想打了。

最後，沈政男認為，「總之緩一緩，等歐盟與世衛的調查報告出來，指揮中心再決定要不要開打AZ疫苗，應該是比較周延的處理方式。」

【AZ疫苗應緩打】 有人說，「血栓發生率背景值為千分之一到二，AZ疫苗施打後出現血栓比例尚未超過」，問題是千分之一到二，是一年當中的發生率，而AZ疫苗在歐洲開打至今才一個月，背景值應該是萬分之一到二。 還有，最重要的，千分之一到二，乃所... 由沈政男發佈於 2021年3月17日 星期三

(中時新聞網)