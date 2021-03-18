秉持著KIA在台灣深耕的精神，KIA 乘用暨商用車總代理台灣森那美起亞於今日與KIA商用車總經銷嘉樂寶汽車，盛大舉行簽約儀式，並共同承諾雙方將攜手合作，以「顧客優先、車主滿意」為最首要目標，在未來將透過品牌提升、全新世代產品導入、與通路暨服務全方位的資源彙整與升級布建，提供車主最貼心且超越期待的擁車體驗。

KIA總代理台灣森那美起亞總裁李昌益表示：「除了在乘用車市場以最快速度導入KIA新世代車款以外，在商用車市場，台灣森那美起亞也將接續導入符合全新六期法規的自排車型，引領KIA品牌持續成長、邁入嶄新紀元。在所有產品陸續到位後，我們相信KIA乘用與商用車在2021年的總銷量，預估將達成5,600台，可望成為國內汽車市場成長最快速的品牌。」

2020年全球車市均受到疫情的巨大衝擊，在疫情影響之下，KIA在台灣銷售仍達到相較於2019年成長率8％的銷售佳績。邁入2021年初，KIA仍持續維持強勢力道持續成長；KIA乘用車全車系於2月份以343台的銷量、年長率高達193％的跳躍式成長，突破同期歷史新高紀錄！同時，KIA總代理台灣森那美起亞於2021年1月起與總經銷嘉樂寶汽車合作之下，2月份KIA商用車同樣繳出151台的佳績、以年成長率達70％的大幅度成長，同樣創下同期歷史新高。合計KIA在乘用車與商用車今年1-2月的銷量，累計達到850台的銷售表現，也達成70％的驚人成長、再創歷史新高紀錄。

KIA 亞太區首席執行官 Mr. Ted Lee表示：「儘管受到疫情的影響，去年KIA在台灣市場依舊交出亮眼成績。我們由衷地感謝，擁有台灣森那美起亞始這麼重要的合作夥伴。」並進一步表示：「透過KIA，台灣森那美起亞、和嘉樂寶汽車之間的三方的三贏合作，我們有信心不但能讓銷售再創新高，更將驚艷台灣汽車市場。」

KIA總代理台灣森那美起亞總裁李昌益表示：「2021年，KIA總代理台灣森那美起亞，除了將導入全新原廠的品牌識別外，在乘用車與商用車市場也將同步導入最新世代的車款，包含符合全新六期法規的商用車自排車型。2021年的銷售目標設定，乘用車我們設定為3,600台，商用車的銷售目標則設定為2,000台，合計全年5,600台的銷售成績，將可望成為國內汽車市場成長最快速的品牌。」

KIA品牌持續成長的動能，除了來自於優異的產品外，更重要的則是共同合作的經營夥伴。自2021年起，由嘉樂寶汽車擔任的KIA商用車總經銷，將與KIA總代理台灣森那美起亞共同攜手合作，成為台灣森那美起亞在商用車事業體最不可或缺的重要經營夥伴，攜手打造KIA商用車全新格局。

成立至今，嘉樂寶汽車持續以滿足客戶需求為首要目標，布建遍及全台的服務網，累計至今在全台已擴增至39家KIA商用車展示中心，與46家維修保養據點。此外，嘉樂寶汽車並領先同級商用車市場，率先導入雙廂、4WD與配備SRS輔助氣囊等多樣化的商用車型，為KIA商用車在台銷售打下良好的基礎。同時，KIA商用車全車系原裝進口的信賴品質，更在商用車市場建立一致的正面口碑。

嘉樂寶汽車董事長李宣毅表示：「在國內汽車市場持續深耕的經營價值，嘉樂寶汽車和台灣森那美起亞的理念不謀而合，所以我們相信未來雙方的合作，絕對能發揮1＋1大於2的效益，而無論從市場面、品牌面到售服面、或是對所有的KIA客戶來說，也都將是最好的決定。」

(中時 )