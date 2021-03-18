11.7萬劑AZ疫苗3日抵台至今，採購價格與來源仍疑雲重重，總統與中央首長到底要不要率先施打安定民心，也成各界關注焦點。國民黨立委鄭正鈐質疑，針對總統蔡英文是否率先接種安定民心，總統府、衛福部部長陳時中、疫情指揮中心各有說法，蔡本人則「笑而不答」，讓鄭不禁表示「蔡英文你先打，民眾才OK」；對此，網友則認為：「若真不敢打，真相就大白了。」

鄭正鈐17日在臉書發表文章《蔡英文你先打，民眾才OK》，內文指出，3日11.7萬劑AZ疫苗「突然抵台」時，總統府說「願意配合相關安排以及指揮中心專業評估，不會因為身份而有特殊待遇」；隔幾天陳時中則說「不排除總統帶頭接種」；再隔兩天，疫情指揮中心又說「沒辦法幫她做決定」；至於蔡英文本人的態度則是「笑而不答」。

鄭正鈐表示，雖然陳時中不斷強調疫苗是安全的，但目前醫護人員施打意願僅有33%。若要破除民眾對疫苗的疑慮，身為國國家元首的蔡英文應率先施打，捨我其誰。國內第一線的醫護人員施打意願僅有三成多，表示多數人對施打疫苗還在遲疑，如果蔡英文只以場面話或「笑而不答」來塘塞，民眾又怎會對疫苗有信心？

鄭正鈐強調，台灣目前採購1981萬劑的疫苗中，AZ疫苗就佔了1000萬劑，既然陳時中不斷強調疫苗是安全的，蔡英文就應表態率先施打AZ疫苗，安定民心。否則超過半數AZ疫苗採購量，若民眾拖延或拒絕接種，將嚴重阻礙國家對疫情的掌控以及邊境解封。況且2009年H1N1新流感疫情，當時綠媒無限上綱國產疫苗的不良反應，但時任總統馬英九為建立國人信心，即便不是排在優先順位內，也率先接種國產疫苗。鄭質疑：「馬英九可以做到，蔡英文做不到嗎？」

不僅如此，鄭正鈐更坦言，許多國家領導人，都公開示範率先施打疫苗，南韓總統文在寅與夫人也將於23日接種AZ疫苗，期盼平息民眾對疫苗安全性的疑慮。難道蔡英文不願意成為國人的表率嗎？

文章一出，網友紛紛留言：「若真不敢打，真相就大白了」、「小英不先打，說明了真相」、「不敢打就是有鬼」、「執政諸公賢達為國家重要人物先施打，以確保國家的安全」、「為了國家安全、施政順暢，官員要先打」、「唯一支持官員，施打優先」、「我想總統及五院院長中央級長官先打，因這些長官身體健康，才能維持國家正常運作」、「領導者優先帶頭打吧！人民安心國泰民安」。

(中時新聞網)