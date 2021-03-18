西雅圖咖啡總經理劉增祥以及員工3人，在標示百分之百的阿拉比卡豆等13項產品混入其他品種羅布斯塔豆，被控違反《食安法》中虛偽標示不實商品、以及攙偽假冒罪嫌。士林地院18日開庭，劉等3人均當庭否認犯罪，法官聽完劉陳述後批評：「貴公司就是總經理、廠長各做各的，出事要外籍移工負責，真是不可思議！」

檢察官起訴，2018年1月起，劉與廠長李志明、烘焙組長何家誠，將每公斤新台幣95元的羅布斯塔豆，以13％或26％比例混入阿拉比卡咖啡豆，包裝成13項商品在大賣場販售，2019年10月16日遭北市衛生局稽查，何等人為免事跡敗露，還篡改羅豆領料單數量。

劉增祥全盤否認，並稱檢察官曾打電話告訴他「趕快結束就好」，害他誤以為可以緩起訴，繳交1000萬以示負責後，仍遭起訴，劉說「弄錯檢察官的意思」，現在要做無罪答辯。

劉稱自己2014年已將配方「葵花寶典」交給李，自己慢慢退隱，只要風味沒出問題，他不會介入經營，公司財務則由妻子負責，他很少進公司，法官痛批：「偵訊時，你說是自己要負責，妻子不知情，換得不起訴後，現在又推給妻子！」

劉還說108年10月14日，媒體報導混豆前，他第一時間先詢問李、行銷部葉經理，2人都說沒有攙偽，可能是生豆供應商以「混血豆」，也就是阿拉布斯塔豆混充阿拉比卡豆，才發聲明稿澄清。

法官詢問百分之百標示的阿豆內混有羅豆是什麼時候發現？劉表示，直到1個月後，衛生局才查出混豆後，他才知道。而他認為，是2名外籍移工在拉裝有生豆的麻布袋時，錯把羅豆當成阿豆，倒入烘焙機器內才會出問題。但法官質疑，那為何要修改領料單？

何答辯是受廠長的指示，廠長又說受到劉指示，劉卻說沒有說過，法官進一步詢問到底怎麼告訴李，他才說，當時含糊的告訴李：「工廠交給你，現在出問題，你自己想辦法收拾。」之後就遭衛生局稽查3次，劉仍稱不知有混豆，強調交給消費者的都是「好豆」，絕沒以低價混充高價。

法官更奉勸劉，檢察官起訴百分之百的阿拉比卡豆標示混入羅豆，衍生違反食安法，原本單純的案子，西雅圖又因指摘媒體不實報導，反遭誹謗罪起訴，員工竄改領料單，更涉業務登載不實，「這樣危機處理，公司竟然可以運作！」

法官更說，在她小時候，西雅圖咖啡超越很多小咖啡廳，媲美國際連鎖咖啡，但現在聽起來，就是總經理、廠長互推責任，各做各的，出事後就要移工負責，法院看的是證據，消費者看的是態度，但今天看來「真是不可思議！」並諭知6月17日續行審理程序。劉增祥庭後，一直沒離開法院，在中庭椅子上看金剛經，直到下午3點才獨自離開。

(中時 )