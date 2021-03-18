聯合國貿易和發展會議（United Nations Conference on Trade and Development,UNCTAD）周四宣布上修全球成長預測，稱由於美國經濟復甦力道較預期強勁，因此將今年全球成長預測從4.3%上修為4.7%。
報告指出，調升去年9月所做的預測，是反映新冠肺炎疫苖擴大接種與推出龐大激勵措施，將帶動美國消費支出增長的預期。
報告亦指出，從2020年第三季展開的全球復甦可望一直持續到2021年，儘管復甦極為不均，且存在許多不可預測性，因為疫情發展、政策與協同合作方面都存在不確定性。
經濟合作暨發展組織（OECD）本月初也將今年全球成長預測從4.2%上修至5.6%。
不過，UNCTAD這份長達22頁、題為「從熱鍋跳出......卻掉進火裡了嗎？」（Out of the frying pan...into the fire）的報告表示，新冠肺炎疫情將產生長期持久的經濟影響，因此需要政府持續提供支持，報告中並強調，全球前景的主要風險是「誤判下重返緊縮」。
該報告並指出，因疫情觸發全球封鎖，去年經濟產值估衰退3.9%，並稱這樣的衝擊「過大」、「所得前所未見地崩壞」，發展中國家人民受到的打擊尤其嚴重。
(時報資訊)
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