聯合國貿易和發展會議(United Nations Conference on Trade and Development,UNCTAD)周四宣布上修全球成長預測,稱由於美國經濟復甦力道較預期強勁,因此將今年全球成長預測從4.3%上修為4.7%。

報告指出,調升去年9月所做的預測,是反映新冠肺炎疫苖擴大接種與推出龐大激勵措施,將帶動美國消費支出增長的預期。

報告亦指出,從2020年第三季展開的全球復甦可望一直持續到2021年,儘管復甦極為不均,且存在許多不可預測性,因為疫情發展、政策與協同合作方面都存在不確定性。

經濟合作暨發展組織(OECD)本月初也將今年全球成長預測從4.2%上修至5.6%。

不過,UNCTAD這份長達22頁、題為「從熱鍋跳出......卻掉進火裡了嗎?」(Out of the frying pan...into the fire)的報告表示,新冠肺炎疫情將產生長期持久的經濟影響,因此需要政府持續提供支持,報告中並強調,全球前景的主要風險是「誤判下重返緊縮」。

該報告並指出,因疫情觸發全球封鎖,去年經濟產值估衰退3.9%,並稱這樣的衝擊「過大」、「所得前所未見地崩壞」,發展中國家人民受到的打擊尤其嚴重。

(時報資訊)