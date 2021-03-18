現代數位生活與網路密不可分，Wi-Fi 6於無線傳輸、網路效率與能源效率表現卓越，華碩(2357)電競筆電導入聯發科(2454)Wi-Fi 6解決方案，提供超乎期待的絕佳網路連線品質。

聯發科技智慧連網事業群總經理許皓鈞表示，聯發科技的先進解決方案提供流暢的無縫連線體驗並延長電池續航力，對遊戲玩家至關重要；未來希望複製更多與ROG合作的成功經驗，為寬頻、路由器、消費性電子裝置及遊戲等產業提供更快速可靠的Wi-Fi 6功能，加速新一代連線技術推動與發展。

華碩電競電腦事業處總經理張仰光表示，華碩長期致力解決遊戲玩家與創作者痛點，不斷強化使用體驗，很高興華碩電競筆電能導入聯發科技Wi-Fi 6解決方案。

華碩2020年電競筆電年增50%後，預期2021年成長性將優於一般PC；Chromebook和商用PC繼2020年年增80%後，預期2021年將倍增。考量顯示卡價格上漲，法人預期今年第2季華碩毛利率和營業利益率將穩定季增。

(時報資訊)