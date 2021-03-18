POS廠飛捷(6206)董事會通過2020年財報，受新台幣強升、缺料及缺櫃等逆風干擾，第四季稅後淨利降至1.06億元、為近10年低點，每股盈餘（EPS）0.75元。合計全年稅後淨利5.89億元、年減19.94％，為近9年低點，每股盈餘4.12元。

董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利4元，其中以盈餘配發3.5元、資本公積配發0.5元，盈餘配發率達約97.09％。以今（18）日收盤價63.4元計算，現金殖利率達約6.31％。公司將於6月8日召開股東常會，全面改選董事。

飛捷去年第四季合併營收10.25億元，季減14.73％、年減18.96％。毛利率32.15％、營益率12.1％，雙創近2年低點。加上匯損致使業外轉虧，歸屬母公司稅後淨利1.06億元，季減36.12％、年減32.16％，為近10年低點，每股盈餘0.75元則創新低。

合計飛捷去年合併營收44.32億元、年減16.84％，為近7年低點。毛利率34.82％、營益率15.82％，低於前年35.07％、17.07％。雖然業外轉盈挹注，歸屬母公司稅後淨利5.89億元、仍年減19.94％，為近9年低點，每股盈餘4.12元則創新低。

新冠肺炎疫情去年延燒全球，各國祭出封城鎖國、在家上班、維持社交距離等防疫措施，經濟活動停擺造成訂單出貨遞延，使飛捷去年營運遭受衝擊。下半年訂單出貨雖見回溫，但零組件缺料、海運缺櫃、新台幣匯率強升等逆風仍干擾復甦動能。

飛捷2021年前2月自結合併營收6.08億元，較去年同期8.46億元減少28.09％，為近9年低點。據了解，歐美客戶先前暫緩拉貨的遞延訂單需求已逐漸回升，有助營運動能復甦，惟仍須觀察缺櫃、缺料等干擾程度。公司將於明（19）日應邀召開線上法說。

(時報資訊)